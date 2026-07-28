Juan Grabois dio detalles de su encuentro con Peter Thiel: “Perderse la oportunidad es una estupidez”

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de Patria Grande, Juan Grabois, dio este martes detalles de la reunión que mantuvo a principios de junio con el multimillonario empresario tecnológico Peter Thiel, quien está instalado en Argentina desde hace tres meses, y dijo que “perderse la oportunidad” de interactuar con el “dueño del circo” de la nueva derecha sería una “estupidez”.

“Perderse la oportunidad, si la tenés, de interactuar con el principal intelectual orgánico y además miembro de la élite de Silicon Valley es una estupidez astronómica, sobre todo si lo hacés de manera avergonzante para ver si alguien te acusa de no sé qué cosa. Yo tengo toda una historia militante y mirá si yo voy a rifar mi lealtad al papa Francisco por una reunión con un millonario”, dijo Grabois en diálogo con Radio con Vos.

Grabois es diputado del bloque UxP Santiago Oroz

La reunión había tenido lugar el 3 de junio, pero el dirigente, cercano al kirchnerismo y a la ex presidenta Cristina Fernández, no había hablado públicamente sobre esa cita, que en su momento llamó la atención en los sectores populares.

“Uno tiene que saber reunirse con el más humilde de los cartoneros y con la más alta alcurnia internacional. Para entender cómo funciona el circo, mejor reunirte con el dueño y no con los gorilitas”, acotó Grabois.

El supuesto rol del Vaticano

El legislador sostuvo además que el Vaticano “gestionó” la reunión porque, para ese sector, “también es importante ver qué dice la contraparte” ante la encíclica del papa León XIV contra la “deshumanización” que implica el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo.

Para Grabois, “hay una cruzada existencial y geopolítica en la elite de Silicon Valley, y la Argentina se ha convertido en un laboratorio. En Argentina el super RIGI es parte de eso. Es un combo de saqueo y de entrega, pero que además tiene un componente adicional, que es habilitar zonas liberadas para procesos de desarrollo tecnológico ilimitados, sin marcos éticos, totalmente desregulados, que no se pueden hacer en otros países”.

El papa León XIV dpa - IPA via ZUMA Press DPA

“Argentina se está convirtiendo en la cabecera de playa del transhumanismo y el aceleracionismo y estas ideas que nosotros combatimos. En el caso mío, después de haber trabajado toda la vida con (Jorge) Bergoglio, con Francisco, tengo muy incorporado que el paradigma tecnocrático es un paradigma deshumanizado. Y ahora con León, que trae un documento muy importante que se le llama encíclica, pero que es el documento de mayor profundidad, de crítica al rumbo que están tomando los medios de producción tecnológicamente avanzados”, afirmó.

El millonario Peter Thiel mantuvo reuniones con el presidente Milei en la Casa Rosada tras su mudanza a Argentina Archivo

Para el dirigente social, se asiste a un “eco de la nueva Guerra Fría”. “Nosotros no somos conscientes de la gravedad y la profundidad de los cambios que están existiendo y que no somos conscientes de que existe una guerra mundial en cuotas”, consideró.

Instalado en Argentina

Después de haberse reunido con el presidente Javier Milei, Thiel se instaló a comienzos de abril en Buenos Aires de manera temporal con su marido y sus hijos.

El magnate compró una mansión de seis dormitorios en Barrio Parque, la exclusiva zona de Buenos Aires en la que se ubican las principales sedes diplomáticas en el país.