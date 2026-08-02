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Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de agosto, la temperatura rondará entre 19 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Rosario para el 3 de agosto
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 3 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 3 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:54 y se pone a las 18:45.

Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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