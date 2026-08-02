Asesinaron a una mujer en un balneario de la zona sur de Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Una joven de 24 años fue asesinada en una playa de la zona sur de Mar del Plata, adonde había acudido tras ser convocada para una supuesta entrevista laboral que había conseguido a través de una publicación en redes sociales. Por el crimen fueron detenidos dos hombres de 26 y 27 años, sorprendidos por la policía cuando intentaban quemar la ropa de la víctima a pocos metros del lugar donde fue hallado el cuerpo.

Fuentes judiciales identificaron a la víctima como Johana Antonich, madre de dos hijos. Los sospechosos, que se desempeñarían como serenos o cuidadores del balneario Punta Cantera —inmediato al complejo Punta Mogotes—, quedaron imputados por el delito de femicidio y a disposición del fiscal Carlos Russo, quien en las próximas horas les tomará declaración indagatoria.

Según los primeros datos de la investigación, Antonich había contactado a una persona a partir de un supuesto aviso de trabajo publicado en redes sociales y había acordado un encuentro en el parador Punta Cantera, en la zona de Punta Mogotes. Hasta allí llegó en un remís. El chofer declaró que la dejó en el lugar y que permaneció algunos minutos esperándola porque ella le había insinuado que regresaría enseguida. Como nunca volvió, finalmente se retiró.

Al no poder comunicarse con ella, sus familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos. Fue así como supieron de la entrevista laboral y se dirigieron hasta la zona para intentar localizarla. Sin resultados, dieron aviso a la policía.

El crimen se dio en el balneario Punta Cantera, lindero de Punta Mogotes Mauro V. Rizzi

Con intervención de efectivos de la jurisdicción se desplegó un operativo de búsqueda en el sector comprendido entre el balneario 1 de Punta Mogotes y la zona de Waikiki. Era de noche cuando vieron fuego en un tambor y dos hombres que, al ver personal policial, intentaron alejarse del lugar. Pudieron ser aprehendidos y, según trascendió, tenían manchas de sangre entre sus prendas.

De la primera inspección ocular surgió que en el interior de ese tanque en llamas había ropa que coincidiría con la que vestía Antonich la última vez que fue vista con vida.

A pocos metros encontraron el cuerpo de la joven, en un área de servicios del balneario.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial, donde será sometido a la autopsia ordenada por el fiscal Russo. El estudio permitirá establecer con precisión la mecánica del crimen y determinar si la víctima sufrió una agresión sexual antes de ser asesinada.

Como parte de la investigación, la fiscalía ordenó tomar declaración a familiares y allegados de la joven, además de relevar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido que hizo desde que llegó al balneario hasta el momento del ataque. También se intenta identificar quién publicó la oferta laboral con la que fue engañada y quién mantuvo contacto con ella antes del encuentro.

Como parte de la investigación se han requerido testimonios de familiares y allegados de la víctima y también una revisión de cámaras de seguridad tanto del recorrido que pudo haber hecho la mujer para llegar hasta el parador como de equipos de monitoreo dispuestos en ese sector de Punta Cantera, tanto a nivel de calle como del complejo.

El asesinato de Antonich es el segundo homicidio registrado en Mar del Plata en menos de 24 horas. El sábado también fue asesinado un comerciante, propietario de una ferretería ubicada sobre la avenida Libertad al 7700, quien fue baleado por delincuentes durante un presunto intento de robo.