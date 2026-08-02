Miguel Ángel Pichetto afirmó que Villarruel será candidata a presidenta en las elecciones de 2027

Aunque falta más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, los distintos espacios políticos ya comienzan a proyectar posibles candidaturas para disputar la sucesión o enfrentar el intento de reelección del presidente Javier Milei. En ese contexto, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel será candidata a presidenta por fuera de La Libertad Avanza (LLA).

Según el legislador, la vicepresidenta buscará representar a un electorado distinto del que hoy acompaña al oficialismo. “Va a expresar al sector nacionalista, católico y de base militar que en un primer momento apoyó a Milei”, sostuvo.

Pichetto aseguró que en el esquema electoral del año que viene los libertarios deberán enfrentarse a una oposición que tendrá una “fórmula integrada”. “Estarán también otros sectores políticos: el radicalismo, que no quiere saber nada con este Gobierno; los demócratas cristianos...”, deslizó, sin dar más detalles, en diálogo con Futurock.

“Soy uno más de los que piensan que hay que hacer aportes para la unidad, para trabajar en un proyecto común”, consideró al ser consultado sobre cuál será el candidato del peronismo.

Por otro lado, también se refirió a la posible candidatura de Patricia Bullrich en la Ciudad, quien en los últimos días no descartó presentarse para la jefatura de Gobierno. “No hay lugar para Bullrich porque la Ciudad no se la van a dar”, opinó, tajante.

Y añadió: “Van a ponerlo Diego Santilli, probablemente con Pilar Ramírez. Una fórmula de la confianza". En línea con las declaraciones del líder del bloque Encuentro Federal, Bullrich también había evaluado la figura de Villarruel. “Me parece una persona que está muy lejos de las ideas que llevamos adelante. A ella la ubico más en un peronismo tradicional que en un liberalismo como el nuestro: es una conservadora típica”, marcó sobre la vicepresidenta en una entrevista en TN este fin de semana.

Luego remarcó: “Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota: se le lee en el inconsciente. Parece que está armando algo”.

Miguel Pichetto junto a Cristina Kirchner

En otro tramo de la entrevista, Pichetto volvió a referirse a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la expresidenta Cristina Kirchner y al pedido del peronismo de que sea candidata el año que viene.

“Lo que se está planteando es el levantamiento de la medida de inhabilitación. Es una medida que está prevista en el Código Procesal Penal, en el artículo 360. Es una medida que es para Cristina y para cualquier ciudadano que haya sido condenado”, explicó.

A principios de julio, el diputado ya había pedido la liberación de la expresidenta condenada por corrupción en el marco de la causa Vialidad. “Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”, escribió en su cuenta de X en ese entonces.

“Se alteraron las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada”, enumeró.

Este domingo, el legislador reiteró sus cuestionamientos y aseguró que se trata de una “pena retrógrada”. “Yo la relaciono con las viejas penas del destierro de Grecia y Roma”“, lamentó.