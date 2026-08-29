Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 30 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:23 y se pone a las 18:43.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.