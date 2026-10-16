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Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 17 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 17 de octubre
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 17 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:25 y se pone a las 19:21.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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