La aplicación argentina Pasito superó el millón de usuarios en cuatro meses

La aplicación Pasito, que transforma los pasos diarios que las personas acumulan en su quehacer cotidiano en puntos que permiten canjearse por experiencias, productos y beneficios en locales, logró superar el millón de usuarios registrados entre la Argentina y Uruguay en cuatro meses.

La plataforma, creada por tres emprendedores de menos de 30 años, alcanzó 1,1 millones de perfiles registrados en ambos países, de los cuales 889.259 corresponden a la Argentina. Ya suma 330.000 usuarios activos diarios y 890.000 usuarios activos mensuales (lo que indica que casi 9 de cada 10 perfiles registrados tienen actividad por mes).

Y se han hecho más de 240.000 canjes desde que se lanzó la aplicación (uno de sus principales atractivos: recibir un premio por caminar); la mitad de ellos se hicieron en el último mes (105.346), lo que habla de que su adopción creció sobre todo en el último tiempo.

Pasito es una aplicación gratuita que recompensa a las personas por caminar

Creado por Santiago y Lisandro Schamberger, y Renata Poletti, el emprendimiento requirió una inversión inicial de US$10.000 y está facturando actualmente US$40.000 por mes. La idea inicial surgió de Santiago, oriundo de Olavarría, quien tenía 26 años al momento del lanzamiento y estuvo al frente del desarrollo tecnológico de la plataforma.

Después de seis meses de trabajo convocó a su hermano Lisandro, de 29 años, conocido en redes sociales como “Comentino”, por su trabajo como creador de contenido gastronómico, y a Renata Poletti, de 25 años y licenciada en Economía Empresarial. Los tres buscaban sortear un escollo cotidiano: comenzar a realizar actividad física y encontrar la motivación para sostenerla.

Las métricas difundidas por la empresa muestran que la aplicación estaría logrando un cambio de hábitos en las personas: el promedio de pasos diarios durante la primera semana en la aplicación era de 4100 y, actualmente, este ascendió a 5200 pasos diarios por usuario, lo que habla de un incremento promedio del 26,8%. De hecho, el 56% de los usuarios activos hoy caminan más que en su primera semana. Además, los números también muestran un beneficio para los comercios adheridos, ya que 5 de cada 10 canjes incluyeron una compra adicional en el local.

¿Cómo funciona Pasito?

Los pasos de las personas que tienen descargada la app se registran en la plataforma y se convierten en “Pasitos” que pueden utilizarse para realizar canjes en comercios adheridos. Cada 1000 pasos que da una persona al día, obtiene un “pasito”. Estos se pueden ir acumulando y canjear por hasta un beneficio al día, en los locales adheridos.

Los premios van desde un café, hasta 2x1 o un descuento en algún producto o servicio de gastronomía, pero también en deporte, farmacias, estética, mascotas, entre otros. La plataforma cuenta con 1114 comercios activos y 2341 premios disponibles. Ya se canjearon más de $1.000.000.000 (mil millones de pesos) en Argentina en premios, en más de 264.000 canjes.

La mayoría de los usuarios de Pasito tiene entre 18 a 34 años Shutterstock

La aplicación fue lanzada el 3 de mayo de 2026 y en sus primeros tres días alcanzó los 50.000 usuarios, sin haber realizado una campaña publicitaria. Actualmente, el 62% de ellos son personas de entre 18 y 34 años; el 17% es mayor de 50 años. Las ciudades o zonas más activas se concentran en CABA, San Isidro, Olavarría, Córdoba y Rosario.

Según detalló la empresa, el modelo de negocio de Pasito se construye alrededor de tres actores. Para las personas, la aplicación es gratuita. Para los comercios, funciona como una herramienta de visibilidad y generación de visitas presenciales. Para las marcas, ofrece la posibilidad de crear activaciones, desafíos y experiencias medibles. Los comercios pueden incorporarse mediante una modalidad gratuita, aportando premios con un cupo determinado, o contratar planes pagos que suman herramientas de posicionamiento, fidelización y comunicación segmentada.