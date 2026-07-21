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Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 22 de julio
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 22 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 22 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:21.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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