Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de julio de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de julio, la temperatura rondará entre 14 y 21; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 27 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:25.
Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..