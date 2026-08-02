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Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 3 de agosto
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 3 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 3 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:59 y se pone a las 18:30.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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