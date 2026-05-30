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Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 31 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 31 de mayo
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 31 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 31 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:08.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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