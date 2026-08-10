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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 11 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 11 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 11 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 11 de agosto el cielo estará parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:52.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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