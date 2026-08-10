Los aspirantes del PJ al sillón de Kicillof ya recorren la provincia

La campaña electoral por la gobernación bonaerense ya tiene los primeros kilómetros recorridos, las primeras fotos en busca de posicionamiento y los primeros agrupamientos dentro del peronismo. Los aspirantes justicialistas a candidatearse para el cargo que ocupa Axel Kicillof están en marcha y entre esos nombres se cuentan intendentes y funcionarios provinciales con pasado como jefes comunales.

El exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Kicillof, recorre distritos con intenciones de postularse a gobernador. Entre otros partidos, desde mediados de julio visitó Tres de Febrero, San Nicolás, Chivilcoy, San Miguel, Necochea, Tandil y Ayacucho. Busca sustentar sus aspiraciones en sus años de gestión en Avellaneda (gobernó desde 2009 hasta el 3 de julio de este año, cuando renunció y su cargo lo tomó Magdalena Sierra, su esposa y exjefa de Gabinete).

Ferraresi, la semana pasada, en San Miguel

Ferraresi encabeza charlas con sectores de la comunidad de cada distrito y no habla de la interna, según aseguran en su entorno más cercano. Realiza “plenarios de la militancia” en cada lugar que visita. “Tenemos relevados los 135 distritos de la provincia y los comparamos con Avellaneda. En 2009, el 30% del presupuesto de Avellaneda dependía de la coparticipación; ahora es el 8%”, destaca una fuente que camina la provincia con el exintendente y exministro de Desarrollo Territorial y Hábitat durante el gobierno de Alberto Fernández. El inicio del operativo preelectoral de Ferraresi comenzó luego del Mundial.

Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, realiza reuniones por región, en las que concentra a referentes de distintos municipios cercanos. El jueves, encabezó el cuarto de esos encuentros impulsados desde su cartera ministerial, en Trenque Lauquen, con representantes de 14 distritos del noroeste bonaerense. Lleva cuatro de estos encuentros, denominados “¿Cuánto futuro cabe en la provincia?“, y le restan otros cuatro.

Katopodis, en un encuentro reciente en General Madariaga Infraestructura PBA

En las reuniones por región de Katopodis, “se discute su plan de infraestructura para los próximos 10 o 15 años”, dicen cerca del ministro de Kicillof. “No hace actos políticos”, agregan. “Sus ‘reuniones compañeras’ [encuentros que comenzaron en 2023, tras la derrota del peronismo ante Javier Milei] ahora se realizan con un método lúdico para poder hablar de proyectos y política”, completan, y destacan que Katopodis fue candidato en 2025 “en la sección más compleja [por la primera] y le sacó más de 10 puntos de diferencia al candidato de La Libertad Avanza”.

El viernes pasado, en Mendoza, Katopodis y Ferraresi fueron dos de los dirigentes alineados con Kicillof que participaron en la apertura de un local partidario del gobernador en Mendoza.

Sin ofrecer mayores precisiones sobre sus intenciones, aunque sin desmentirlas, cerca del intendente de La Plata, Julio Alak, difunden también recorridas que pueden interpretarse como un intento de demostrar voluntad por candidatearse. Aliado de Kicillof, al igual que Ferraresi, el exministro de Justicia bonaerense visitó Bahía Blanca e Ituzaingó en los últimos días.

Alak, con Federico Susbielles, intendente de Bahía Blanca

“Julio está recorriendo distintos distritos y localidades de la provincia. Sus recorridas se basan en acuerdos entre municipios para fortalecer la gestión pública a través de potenciar las fortalezas de cada distrito y, por otro lado, el gobernador le dio la responsabilidad de ser secretario de Formación del PJ bonaerense. El resto [por una posible candidatura a gobernador] queda a interpretación”, dicen desde el campamento del jefe comunal platense.

Dentro del grupo de 12 jefes comunales peronistas que se denomina “Liga de Intendentes” (una ampliación del conglomerado que mediáticamente se conoció como “Grupo AFA”, por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia), aparecen dos nombres que se anotan en la carrera: Mariel Fernández, intendenta de Moreno, y Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora.

La Liga de Intendentes, con senadores peronistas, el jueves

Fernández tiene agrupación propia, Reconquista, con la que marcó presencia en la marcha del jueves, contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Cursa su segundo mandato, sin posibilidad de volver a candidatearse al mismo cargo, por el límite que impone la ley bonaerense, y es una de las vicepresidentas del PJ nacional, que preside Cristina Kirchner.

Otermín, que transita su primer mandato en Lomas y puede aspirar a la reelección, no blanquea aún ambiciones de pelear por la gobernación y cultiva buenos vínculos con el camporismo, el kicillofismo y el massismo, según resalta una fuente que sigue sus movimientos. Es vicepresidente segundo del PJ bonaerense, estructura que comanda Kicillof.

La Cámpora, en tanto, podría impulsar un candidato propio, aunque algunas fuentes opinan que podría apuntar a un nombre que no pertenezca a la agrupación, pero tenga buena sintonía. Mayra Mendoza, diputada provincial y exintendenta de Quilmes, podría representar al camporismo en la contienda, pero el sector no muestra aún sus cartas.