Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 12 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:19 y se pone a las 19:08.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con llovizna y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.