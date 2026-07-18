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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de julio, la temperatura rondará entre 19 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 18 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 18 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 18 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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