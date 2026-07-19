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Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de julio, la temperatura rondará entre 11 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 20 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 20 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 20 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:05 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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