Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de diciembre, la temperatura rondará entre 6 y 12;

El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 10 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 10 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 04:51 y se pone a las 22:01.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

