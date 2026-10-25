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Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 26 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 13; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 26 de octubre
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 26 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 20:35.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias aisladas y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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