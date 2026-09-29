Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 30 de septiembre, la temperatura rondará entre -1 y 7; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre -1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:44.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con llovizna y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.
A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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