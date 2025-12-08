LA NACION

Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de diciembre, la temperatura rondará entre 9 y 12;

El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 9 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 9 de diciembre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 04:51 y se pone a las 22:00.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
