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Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 9 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 11; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 9 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Ushuaia para el 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:30 y se pone a las 21:02.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará lluvias y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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