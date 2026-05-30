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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 31 de mayo, la temperatura rondará entre 13 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 31 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 31 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 31 de mayo el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:01 y se pone a las 18:36.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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