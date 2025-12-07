Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 8 de diciembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 96 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:19 y se pone a las 20:06.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
- 1
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 2
Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo
- 3
Cuándo es la fecha de pago del aguinaldo en diciembre 2025
- 4
Contaminación ambiental: primer procesamiento por verter efluentes tóxicos al río Salado