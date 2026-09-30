Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:01 y se pone a las 19:20.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.