Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 17 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con llovizna y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.