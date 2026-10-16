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Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 17 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 16; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán para el 17 de octubre
El pronóstico del tiempo para San Miguel de Tucumán para el 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 17 de octubre el cielo estará cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:44 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con lluvia débil y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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