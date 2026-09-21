Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:16.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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