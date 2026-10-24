Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 25 de octubre el cielo estará cubierto con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:33.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con lluvia débil y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día