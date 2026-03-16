Adopción: Buscan una familia para dos hermanas de 16 y 13 años

El el Juzgado de Familia Nro. 5, Departamento Judicial La Matanza, Buenos Aires lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de dos hermanas de 16 y 13 años.

Se trata de dos hermanas que cuando no están en la escuela, les gusta escuchar música, bailar y salir a hacer las compras. Además, Sara es muy buena jugadora de fútbol, le interesa la natación y disfruta del aire libre. A Wendy le gustan los animales, dibujar, pintar y cuando hay tiempo, hacer un picnic.

Desde el Juzgado aclaran que buscan una familia amorosa que pueda darle a Sara y a Wendy la contención necesaria para acompañarlas en su desarrollo y ayudarlas a superar los desafíos que se presenten, valorando sus destrezas y aptitudes.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a juzfam5-lm@jusbuenosaires.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. 27180 (Sara y Wendy)

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.