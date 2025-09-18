Una jueza en Neuquén usó un cuento hecho con IA para contarle a una niña que había sido adoptada

En medio de un proceso de adopción de los menores, una jueza de familia de Neuquén aplicó una innovadora prueba piloto, usó la tecnología y creó, junto a la colaboración de su asistente, un cuento para comunicarle a una niña que iba a formar parte de una nueva familia adoptiva.

La iniciativa fue aplicada por la titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N.º 3 de esa provincia, Marina Comas, y su asistente jurídica Carina Madaschi. El proyecto consistió en la generación de un libro de cuentos digital a través de inteligencia artificial que, con imágenes atractivas y un lenguaje adaptado a la edad de la niña que estaba transitando un proceso de adopción, explicó el camino recorrido durante el proceso judicial y el mensaje final de la sentencia.

El principal objetivo de la medida fue garantizar que la niña pudiera comprender de manera sencilla y apropiada el alcance de la resolución judicial y los nuevos vínculos jurídicos que surgía de la adopción con su nueva familia.

El gesto de una jueza en Neuquén: un cuento como herramienta para contarle a una niña que había sido adoptada Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Resulta importante comenzar a buscar e incorporar este tipo de herramientas que permitan mejorar la forma en la que transmitimos a niños, niñas y adolescentes, y porque no, a personas con discapacidad, el resultado de los procesos que generan un impacto importante en sus vidas”, destacó la magistrada tras la resolución.

La iniciativa se enmarca en el plan de modernización que lleva adelante el Poder Judicial de esa provincia y sigue las recomendaciones establecidas por el Tribunal Superior de Justicia para el uso responsable de herramientas tecnológicas en ese ámbito.