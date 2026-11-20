El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de Entre Ríos (RUAER) lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de una niña de 7 años.

Se trata de una chica que actualmente concurre a una escuela especial y participa de distintos espacios terapéuticos que acompañan su crecimiento, aprendizaje y bienestar. Además, recibe atención integral de un equipo interdisciplinario de salud, junto con los apoyos que necesita para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Quienes la conocen cuentan que disfruta mucho estando al aire libre, sobre todo le encanta salir a pasear y que charlen con ella.

Desde el Registro aclaran que buscan una familia amorosa donde ella se sienta querida, protegida y acompañada, brindándole los cuidados que necesita y una red de apoyo para su desarrollo personal.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a ruaer@jusentrerios.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: REF: niña de 7 años

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.