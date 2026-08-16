Lo cuenta un adolescente de Salta; cuando sea mayor de edad tendrá que arreglárselas solo; es uno de los chicos que sueñan con una familia y escribieron una carta para hablar de sus máximos deseos

“Esta es mi última oportunidad”: tiene 17 años, vive en un hogar y espera ser adoptado antes de cumplir 18

Agustina Tettamanti y Verónica Deluccio Por 16 de agosto de 2026 00:01 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Comunidad > Adopción

El último relevamiento oficial dice que en la Argentina hay unos 2200 niñas, niños y adolescentes que viven en hogares y tenían declarada la adoptabilidad, es decir, la Justicia había determinado que podían ser adoptados.

Sin embargo, muchos de ellos llevan años esperando por una familia. La principal razón es que las 1107 personas o parejas inscriptas y habilitadas para adoptar se postulan principalmente para niños de menos de tres años y sin hermanos.

Las cartas que siguen fueron escritas por niños y adolescentes que están en convocatorias públicas, es decir, cualquier persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina puede postularse para adoptarlos. Es un recurso que tienen los juzgados cuando agotaron la búsqueda de familias entre los inscriptos para adoptar.

Quienes quieran postularse encontrarán, al final de cada carta, el mail y el número de referencia.

“Soy muy tranquilo”

¡Hola! No puedo decir mi nombre pero sí les puedo contar que vivo en Chaco, tengo 17 años y espero una familia.

En octubre cumplo 18: esta es la última oportunidad que tengo de encontrar una familia.

Soy muy tranquilo. No hablo y tardo un poco en entrar en confianza, pero me encantan los abrazos. Me gusta pasar la tarde tomando mate. También me gusta mucho escuchar música y salir a pasear.

Tengo una pensión por discapacidad y quiero una familia que me quiera mucho, me tenga paciencia y me acompañe en mis tratamientos.

Un adolescente de 17

Correo: juzfamilia1.rcia@justiciachaco.gov.ar

Referencia: expediente Nº 3750/23.

“Juego al fútbol y soy muy compañero”

Me llamo Oscar y tengo 16 años. Vivo en Zárate.

Juego al fútbol: entreno dos veces por semana y compito los findes. Soy delantero y me va muy bien. Me encantan los deportes en equipo, alentar y ayudar a mis compañeros. Fue muy lindo ver los partidos del Mundial con mis amigos en el hogar.

Soy tranquilo y responsable. Estoy muy enfocado en crecer y ser mejor persona. Me preocupo solo por las cosas más importantes: por las personas que me rodean y por las cosas que quiero mejorar.

Me gusta estar en el campo, al aire libre. Amo los caballos.

Siempre le digo que sí a cualquier plan. Salir a la plaza, tomar unos mates y charlar, ver una serie. Ahora me enganché a ver Rebelde Way.

Quiero encontrar una familia que me abrace como soy, que sea tan compañera como yo. Tengo dos hermanas y me gustaría mantener el contacto con ellas, también con mis amigos, mis compañeros de fútbol y los voluntarios de Proyecto Cumples, que ayudan en el hogar donde vivo.

Oscar

Correo: busquedasdefamilias@jusbuenosaires.gov.ar

Referencia: 3000-31960.

“Sueño con tener una familia que me quiera mucho”

Me llamo Josué y tengo 16 años. Desde los 4 vivo en hogares, pero no pierdo la esperanza de formar parte de una familia. Me gusta jugar al fútbol y al básquet.

Estoy en primer año de la secundaria y cuando termine quiero estudiar para ser parte de una fuerza de seguridad.

Mi mayor inspiración es lograr lo que consiguió mi hermano mayor, Samuel, que fue adoptado y pudo conseguir su sueño: cantar en un programa de televisión. Me emocioné mucho cuando lo vi.

Me gustaría seguir en contacto con él y con el resto de mis hermanos. Mi sueño es tener una familia que me quiera mucho y que vayamos todos juntos a conocer la cancha de Boca.

Josué

Correo: jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar

Referencia: expediente VXP 2510/13. Título: “Para un adolescente de 16 años”.

“Queremos seguir creciendo juntas”

¡Hola! No les puedo decir mi nombre ni el de mis hermanas, pero sí les puedo contar un poco sobre nosotras.

Vivimos en Salta y buscamos una familia que nos acompañe y nos apoye a las tres.

Mi hermana más chica tiene 11 y su nombre empieza con C. Está en quinto grado de la primaria, es muy curiosa y alegre. Le encanta hacer manualidades.

Mi otra hermana, S., tiene 13 años y ya está en primer año de la secundaria. También es muy alegre. Le encantan las actividades artísticas y creativas, ama escribir.

Yo tengo 16 y mi nombre empieza con E. Estoy en segundo año y me encanta hacer actividades que pueda compartir con los demás, como cocinar y bailar.

Queremos seguir creciendo juntas con una familia que nos ayude a mantener nuestro vínculo.

C., S. y E.

Correo: regadop3@justiciasalta.gov.ar

Referencia: expediente 740749/21.

“Tengo una máquina de coser y creo mis propios diseños”

Me llamo Sabrina, tengo 14 años y soy de Buenos Aires. Me encanta hacer cosas con las manos, ser creativa. Me gusta dibujar, pintar y hacer manualidades.

También estoy haciendo un curso de corte y confección, tengo mi máquina de coser. Hago mis propios diseños y lo disfruto mucho.

Quiero mucho a mis hermanos y mi mayor deseo es que ellos también tengan una familia. Me gusta compartir tiempo con ellos y mis amigos.

Sabrina

Correo: regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: expediente 3000-26448 (Sabrina).

“Me recuperé y quiero una familia que me ame”

¡Hola! No puedo decir mi nombre, pero sí les puedo contar que tengo 10 años y que soy de Corrientes.

Nací con síndrome de Down. Estuve muy enfermo durante un tiempo, me diagnosticaron leucemia. Pero estoy contento porque ya hice los tratamientos y estoy en remisión. Solo tengo que hacerme controles cada dos meses.

Hace dos años que estoy en un hogar, me llevo muy bien con mis amigos y me gusta compartir tiempo con ellos. Me gusta jugar al aire libre y saltar en el trampolín. También hago natación, voy a kinesiología y terapia ocupacional.

Quiero una familia que me entienda, me apoye y me ame.

Niño de 10 años

Correo: jcivcomlab-ituzaingo@juscorrientes.gov.ar

Referencia: expediente IXP 7929/22.

“Quiero encontrar a mi familia para poder seguir creciendo”

Tengo 14 años y vivo en Corrientes. Me gusta mucho el deporte. Ahora estoy haciendo running: hace poco participé de mi primera carrera de cinco kilómetros.

También me gusta jugar al fútbol, ver películas y voy a clases de arte.

Necesito una familia que me acompañe, me ame y me entienda. Tengo retraso cognitivo moderado y voy a una escuela especial. Además, recibo tratamiento psiquiátrico.

Quiero encontrar a mi familia para tener estabilidad y poder seguir creciendo.

Adolescente de 14 años

Correo: jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar

Referencia: expediente VXP 9826/20.

“Me gusta charlar y jugar”

Tengo 3 años y vivo en Salta. Espero con muchas ganas a mi familia.

Me gusta charlar y jugar, soy muy sociable y me encanta compartir con otros.

Soy risueño y mimoso. Quiero encontrar a mi familia para que me acompañen en mis terapias diarias y me ayuden a crecer.

Niño de 3 años

Correo: regadop3@justiciasalta.gov.ar

Referencia: niño de 3 años.

“Me encanta ir a jugar a la plaza”

¡Hola! Soy Damián, tengo 6 años y vivo en Buenos Aires. Desde hace un año que estoy en un hogar. Me hice muchos amigos, tanto chicos de mi edad como adultos.

Me entusiasma mucho aprender. Estoy en primer año y todos los días avanzo mucho con ayuda de mi acompañante.

Me encanta correr, trepar, ir a jugar a la plaza. También me gusta armar rompecabezas. Soy fanático de lo dulce: amo el helado y los alfajores de chocolate.

Quiero una familia que me acompañe y me quiera.

Damián

Correo: regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: expediente 3000-596-2026 (Damián).

“Hago figuras con porcelana”

Me llamo Mica. Vivo en Córdoba, tengo 16 años y estoy en cuarto año del secundario. Me encanta mantenerme activa: hago zumba y gimnasia.

También me gusta hacer cosas con las manos. Cocino y hago figuras con porcelana fría.

Tengo Certificado Único de Discapacidad (CUD) y soy muy autónoma para mis actividades diarias. Estoy acompañada por un psicólogo y un psiquiatra y necesito que mi familia me ayude a sostener ese tratamiento.

Soy muy sociable y me encanta dar una mano a quien lo necesite.

Quiero una familia que me abrace con fuerza y me acompañe mientras crezco. Me imagino una familia con una o dos mamás que me acompañen con amor y respeten mi historia.

Mica

Correo: convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar

Referencia: expediente A22/24.

“Me encanta hacer origami”

¡Hola! Soy Tobías, tengo 11 años y vivo en Buenos Aires. Me gusta hacer manualidades: mi pasatiempo favorito es hacer origami, pero también me encanta dibujar.

Paso mucho tiempo con mis hermanos y con mis amigos.

Me gustaría aprender a jugar al fútbol.

Mi deseo más grande es tener una familia.

Tobías

Correo: regcentraladopcion@scba.gov.ar

Referencia: expediente 3000-26448 (Tobías).

Quiero una Familia

Esta nota forma parte de Quiero una Familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.