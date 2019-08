La "casilla rosada", que se instaló en el Paseo del Bajo, justo atrás de la Casa Rosada, simboliza la realidad de miles de familias en los barrios populares de nuestro país Crédito: Victoria Mortimer

Casas precarias con paredes de cartón, madera o nylon y techos que se llueven. Así viven casi 930.000 familias en los 4.416 asentamientos de nuestro país, según el último Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Para visibilizar esta situación, la ONG Techo instaló esta mañana una "casilla" atrás de la Casa Rosada, acompañada por propuestas para los candidatos presidenciales, buscando poner en la agenda electoral la crisis habitacional que están viviendo más de 4.000.000 de personas.

"Queremos no solo llamar la atención de la ciudadanía y de la fuerza política, sino ofrecer propuestas concretas para solucionar esta situación de emergencia", explica Virgilio Gregorini, director de la organización, que asegura que, si bien la crisis habitacional es un problema estructural de la Argentina, "si la situación económica empeora como en los últimos años, esta se agrava también.

Según datos del informe Propuesta para la Agenda Presidencial 2019 de Techo, miles de familias no logran acceder a los servicios básicos ni a la seguridad en la tenencia de su hogar: el 93% de los barrios no cuentan con acceso al agua, el 41% tiene a más de 5 kilómetros el hospital público más cercano y el 98% no tiene cloacas ni gas, por lo que la mayoría usa gas a garrafa, leña o carbón para cocinar.

Una de las piezas visuales de la iniciativa de Techo Crédito: Techo

Entre las múltiples causas de la "emergencia habitacional", desde la ONG hacen hincapié en la ausencia de políticas públicas de mediano y largo plazo y en la falta de comprensión real de cuáles son los componentes que pesan en la realidad de quienes habitan en esos barrios y sus dinámicas (que abarcan los tipos de trabajo, capacidades de pago y hábitos, entre otros).

"El resultado de las PASO fortaleció nuestro mensaje: ninguno de los gobiernos podrá resolver la problemática por su cuenta; esta solo podrá resolverse con el consenso entre las fuerzas políticas y la ciudadanía", expresa Gregorini, que asegura que este es "el único camino posible para superar la realidad de pobreza y exclusión que se ve concentrada en los barrios populares".

A través de esta iniciativa, la ONG busca visibilizar a las millones de personas que viven en las "casillas rosadas" sin servicios básicos, ni acceso a derechos fundamentales como la salud y la educación. Además, proponen tres líneas de acción para poder impactar positivamente en las vidas de quienes viven en las peores condiciones de vulnerabilidad y pobreza desde una mirada estratégica de corto, mediano y largo plazo.

Emergencia Habitacional Cero. Si bien debe resolverse el problema de fondo, desde Techo proponen trazar un plan a cuatro años con soluciones rápidas para quienes se encuentran en esta condición de extrema vulnerabilidad social, como podrían ser las "viviendas de emergencia"

Implementación de la Ley de Barrios Populares. La sanción en 2018 de la Ley de Integración Socio-urbana de Barrios Populares, que declara la regularización de los 4.416 barrios, así como la realización de obras de infraestructura que permitan el acceso a los servicios básicos, sentó las bases del camino hacia la integración socio urbana de los barrios populares. Sin embargo, esta todavía no fue reglamentada y, según el director de Techo, es fundamental darle "cuerpo y presupuesto a la ley"

Planificación territorial. Desde la ONG, afirman que uno de los principales problemas de los sectores populares es el acceso al suelo urbano formal. Eso hace que habiten los peores lugares en términos de ubicación, contaminación, acceso a los servicios e inundaciones. En esta línea, proponen establecer un esquema de incentivos con las provincias y municipios que presenten planes de planificación territorial y promover políticas de generación y acceso al suelo urbano asequible para los sectores populares

