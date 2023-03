Candela Agustina Correas de Melo está perdida desde el 3 de febrero de 2018

escuchar

En uno de los recuerdos más nítidos que Pablo Correas de Melo guarda de su hija Candela, la niña está sentada sobre los tablones de la carpintería que funcionaba en la casa familiar, ubicada en una chacra de la Colonia Río Victoria, un poblado cercano a San Vicente, en Misiones. Mientras Pablo trabajaba, ella le llevaba el tereré que preparaba con limones o naranjas recién exprimidas.

“Pocas veces era jugo de sobre. A Candela le gustaba natural”, detalla su papá. En todos sus recuerdos, la chica sonríe. “Era un clon mío: caminaba y hablaba rápido, igual que yo. Hasta el día de hoy la veo como una piba alegre que siempre se reía. Todos se encariñaban con ella por su manera de ser”, dice.

Los papás de Candela se separaron cuando ella tenía 10 años y Pablo se mudó a Buenos Aires con sus dos hijos mayores. La última vez que la vio fue el 5 de septiembre de 2017, cuando se despidieron después de que ella pasara unos días visitándolos. Siguieron en contacto por teléfono hasta poco antes de su desaparición, el 3 de febrero de 2018. La adolescente tenía 15 años y cuando su padre supo lo que había pasado, vendió un auto y las pocas pertenencias que tenía para volver a Misiones y buscarla.

En 2023, Candela habría festejado sus 20 años

“Durante tres años y hasta que se me terminó la plata, iba y venía por todos lados. Hice todo lo que pude, pero no tuve ningún resultado”, detalla. Su hipótesis más fuerte es que Candela fue víctima de una red de trata de personas. “Recorrí burdeles en Corrientes y mandé su foto desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Hoy se me hace difícil seguir con la búsqueda porque no tengo dinero, me quedé sin nada”.

Parte de la familia de Candela asegura que la chica estaba embarazada cuando desapareció, pero su padre dice que él no puede confirmarlo: “No tengo la certeza. Lo único que me importa es encontrarla. Siempre que me levanto pienso en ella y en su sonrisa. Esa imagen me da fuerzas. Antes de morir quisiera saber dónde está mi hija. Mi teléfono está prendido las 24 horas, esperando noticias de ella”

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470