No funcionó X por una hora y parece ser un nuevo problema con Cloudflare

Apenas pasado el mediodía del viernes, los servicios de X y de Grok (la IA que está integrada en la plataforma, y que también tiene vida independiente) dejaron de estar accesibles en la web. Tampoco están disponibles desde la app.

Se desconocen los motivos de la caída, pero el proveedor de hosting distribuido Cloudflare reportó varios problemas también durante la mañana del viernes, lo que sugiere que la falla en el servicio de Cloudflare impactó en la disponibilidad de X.

Tanto X como Grok recuperaron su funcionamiento y cerca de la 1 pm estaban accesibles con normalidad.

Reportes de fallas de X, Grok y Cloudflare en Downdetector

Los horarios coinciden con un reporte de Cloudflare en el que dio cuenta que había detectado un problema e implementado una solución.

Cloudflare es un gigante que maneja un quinto del tráfico mundial de internet, con dos grandes productos: por un lado, es una red de distribución de contenido (Content Delivery Network), para que cuando se quiere usar X o ChatGPT los datos no tengan que recorrer toda internet, sino que usen una copia en alguna de las 330 ciudades en los 125 países en los que está presente; son como sus sucursales del sitio original que funcionan en un servidor más cercano.

Si se cae Cloudflare, el servidor original (en este caso, de X) puede estar funcionando sin problemas, pero nadie tiene cómo acceder porque choca contra la “filial” de Cloudflare, que no funciona.

En noviembre del año pasado, una falla en una configuración dejó a buena parte del mundo online inaccesible, afectando a X, ChatGPT y otros servicios.