Qué se sabe del fallo de Cloudflare: este es el motivo de la caída masiva de Internet

Este martes 18 de noviembre una falla en Cloudflare, proveedor de servicios de seguridad y performance web, generó una onda expansiva que afectó a una gran cantidad de sitios y aplicaciones en todo el mundo. Redes sociales como X, plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT, y herramientas de diseño como Canva se vieron comprometidas, dejando a miles de usuarios sin acceso a estos servicios esenciales.

El motivo de la caída masiva de Internet

La compañía, con sede en San Francisco, activó sus protocolos de emergencia e inició una investigación para determinar las causas de la interrupción, mientras trabajaba contrarreloj para restablecer la normalidad en su red global.

La empresa de tecnología no informó la causa exacta de la interrupción Shutterstock

Si bien Cloudflare no informó la causa exacta de la interrupción, se especuló sobre la posibilidad de un ciberataque. La empresa tenía programado un mantenimiento para el centro de datos SCL (Santiago) para el martes, aunque no se confirmó si esto tiene relación con la falla. El incidente puso de manifiesto la dependencia que tiene el mundo online de este tipo de infraestructuras y la vulnerabilidad que existe ante este tipo de eventos.

Cloudflare: ¿Qué es y por qué es importante?

La empresa tecnológica proporciona servicios de seguridad en la nube para sitios y redes, actúa como una especie de antivirus para Internet, abarcando más de 330 ciudades en más de 120 países y conectándose con más de 13.000 proveedores de red. La firma gestiona aproximadamente el 20% del tráfico mundial de Internet.

¿Qué servicios resultaron afectados?

La falla en Cloudflare impactó en el funcionamiento de diversas plataformas, entre ellas:

La red social X

ChatGPT

Canva

Miles de usuarios se vieron impedidos de utilizar estos servicios debido a la interrupción.

La falla en Cloudflare impactó en el funcionamiento de ChatGPT Shutterstock - Shutterstock

¿Qué problemas se reportaron en X?

El sitio web Downdetector.com, que rastrea interrupciones online, reportó problemas en X a partir de las 8:30 de la mañana. Los inconvenientes más comunes informados por los usuarios fueron:

Problemas de carga (51%)

Inconvenientes con la aplicación (27%)

Problemas con el sitio web (22%)

La red social X presenta fallas tras el fallo de Cloudflare

Algunos usuarios accedieron a la plataforma y visualizaron contenido, pero los posteos mostrados eran antiguos y no se podían publicar nuevos contenidos. Al intentar buscar una cuenta o abrir un mensaje, aparecía el mensaje: “No se puede recuperar los posts en este momento. Inténtalo de nuevo en otro momento”. Otros usuarios se encontraron con una pantalla blanca con el mensaje “Internal server error”.

La respuesta de Cloudflare tras la caída

El Cloudflare System Status muestra la cronología de la investigación y resolución del problema

En su sitio web de status, Cloudflare reconoció que su red global experimentaba problemas. La empresa aseguró haber identificado la falla y trabajar para resolverla. “Hemos implementado cambios que han permitido la recuperación de Cloudflare Access y WARP. Los niveles de errores para los usuarios de Access y WARP volvieron a los niveles previos al incidente”, informó la compañía.

Posteriormente, Cloudflare actualizó la información e indicó que continuaba investigando fallas en otros servicios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Iñaki Zubiaur.