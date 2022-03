Censo 2022: Críticas a las preguntas relacionadas con género, discapacidad y comunidades indígenas

“Reconocernos” es el lema del censo nacional que comenzó a llevarse a cabo en el día de hoy en su versión digital. Sin embargo, algunos colectivos sociales afirman que, tal y como están diseñadas las plantillas censales, esta nueva foto panorámica de nuestro país no será todo lo nítida que debería ser.

Puntualmente, organizaciones ligadas con las comunidades LGTBIQ+, indígenas y de personas con discapacidad tienen serios cuestionamientos con respecto a la manera en que se busca relevarlas. ¿Cuáles son estos cuestionamientos?

Discapacidad

Diferentes organizaciones que nuclean a personas con discapacidad consideran que la manera en que el censo busca obtener información sobre este tema no es la adecuada y contribuye a la invisibilización de este colectivo. Puntualmente, en la pregunta 9 se consulta por la dificultad de las personas para caminar o subir escaleras, recordar o concentrarse, comunicarse, oír, ver y, por último comer, bañarse o vestirse solo. Nunca se menciona la palabra “discapacidad”.

La pregunta que hace referencia a las personas con discapacidad en la Argentina

En este aspecto, en un comunicado difundido el mes último el INDEC precisó: “Para obtener respuestas válidas del universo total de habitantes, no se recomienda el uso de la palabra “discapacidad” debido a que tiene significados diversos (polisemia). Por ejemplo, para un sector de la población podría asociarse a la tenencia de un certificado de discapacidad y, para otros, podría ser omitida”.

“Los términos “dificultad” y “limitación” han sido adoptados en el cuestionario definitivo del Censo luego de múltiples pruebas precensales y de acuerdo a las recomendaciones de los organismos internacionales de expertos para la medición de la discapacidad, tales como el Washington Group y la CEPAL, la representación regional de las Naciones Unidas”, se consigna en el comunicado.

El mismo documento agrega que, mediante los datos recogidos en el Censo y la obtención del universo completo de hogares que declaren dificultades o limitaciones, el INDEC podría realizar un nuevo Estudio sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad en la Argentina, que se estaría planificando junto a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La manera en que ha sido confeccionada esta pregunta generó rechazo entre múltiples organizaciones, como es el caso de la Asociación Síndrome de Down República Argentina (ASDRA), quien lanzó una campaña solicitando que se incorpore una pregunta específica sobre la cantidad de personas con síndrome de Down, con el apoyo de otras organizaciones.

Género

Por otro lado, si bien el censo incluye dos preguntas que hacen referencia a temas ligados con el género y la orientación sexual de las personas, las mismas no reflejan adecuadamente a todo el arco de identidades.

La primer pregunta, al inicio del formulario, consulta por el sexo registrado al nacer. Se podrá responder únicamente con: 1- varón y 2- mujer. En este sentido, hay sectores que ven una contradicción en que la pregunta apunte a la genitalidad cuando la Ley de Identidad de Género establece: “No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del/la titular de los datos”.

Estos sectores interpretan que esta pregunta podría conducir a la estigmatización de las personas trans. Además no sería conducente en el caso de las personas no binarias que han obtenido partidas rectificadas en las que constan otras adscripciones identitarias o la consignación de sexo está vacía.

La segunda pregunta aparece hacia el final y está confeccionada de la siguiente manera: De acuerdo a la identidad de género ¿se considera…”, a lo que se podrá responder con algunas de las siguientes 6 opciones: 1- mujer 2-mujer trans / travesti? 3- varón 4-varón trans/masculinidad trans 5-no binario 6- otra identidad/ninguna de las anteriores 7-prefiero no contestar 9-ignorado.

En este punto, el cuestionamiento apunta a consignar en una misma categoría dos identidades de género diferentes: mujer trans y travesti.

Mujer trans y travesti son dos identidades de género diferentes🤪 pic.twitter.com/5bFir3LNiy — Fʅσɾҽɳƈια Gυιɱαɾαҽʂ Gαɾƈíα 🏳️‍🌈 (@furiatrava) February 5, 2022

Pueblos y lenguas indígenas

Por último, en lo que respecta a las comunidades indígenas, el censo prevé dos preguntas:

¿ Se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios?

¿De qué pueblo indígena u originario?

La respuesta a la segunda pregunta será abierta, es decir, que deberá ser completada por el censista en función de la respuesta de la persona encuestada. Esta modalidad genera desacuerdo con las organizaciones indígenas, quienes sugirieron que la planilla censal contara con los nombres impresos de las diferentes comunidades, a fin de que el censista solo tuviera que marcar la opción correcta.

“Si no se los nomina específicamente, no se ve la diversidad de comunidades indígenas en las planillas censales. No están contando que en la Argentina hay 39 pueblos originarios vivos. Estamos ante un proceso de invisibilización producto del racismo estructural que prima en muchas instituciones del Estado argentino”, sostiene Azpiroz Cleñan, miembro del Tejido de Profesionales Indígenas, que nuclea a referentes de distintas comunidades.

La organización también solicitó que el censo indagara acerca de las diferentes lenguas que se hablan dentro de las comunidades, a tono con las recomendaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de 2007, suscriptos por nuestro país.

Dado que el relevamiento no contempla hasta el momento ninguna de las dos solicitudes, las organizaciones presentaron un recurso de amparo sobre el que la Justicia aún no se expidió.

Si bien el censo digital comenzó hoy, la jornada presencial está prevista para el 18 de mayo. Los referentes consultados sostienen que aún hay tiempo de realizar los cambios necesarios a fin de que todos puedan sentirse incluidos en sus hallazgos.