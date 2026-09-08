Cómo funciona el Hogar de Cristo, la red comunitaria que acompaña a jóvenes vulnerables

Con más de 220 dispositivos distribuidos en barrios populares de todo el país, la Familia Grande del Hogar de Cristo se consolidó en los últimos 18 años como una de las principales redes de acompañamiento comunitario para personas atravesadas por consumos problemáticos, situaciones de calle, violencia, exclusión social y vulneración de derechos.

Impulsada por la Iglesia Católica y articulada a través de parroquias, asociaciones civiles y organizaciones barriales, la propuesta se basa en una idea central: la recuperación y la inclusión solo son posibles a partir de vínculos humanos sostenidos y de la reconstrucción de la vida comunitaria.

Una de sus organizaciones barriales fue la que presentó, el 31 de agosto pasado, una “acción de habeas corpus preventivo colectivo” en favor de “los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, para evitar que la entrada en vigor del nuevo régimen penal juvenil afectara derechos fundamentales de los menores por falta de recursos materiales, institucionales y profesionales para sostener la estructura estatal que será necesaria para absorber una mayor cantidad de chicos en conflicto con la ley penal, dado que a los de 16 y 17 años se suman, desde el sábado 5 de este mes, los de 14 y 15 años, que hasta ahora eran inimputables.

El modelo de trabajo del Hogar de Cristo se diferencia de los enfoques centrados exclusivamente en el tratamiento de las adicciones. Sus responsables sostienen que el consumo suele ser la manifestación de problemáticas previas vinculadas a la pobreza, las violencias, las rupturas familiares, la ausencia de oportunidades y la falta de contención afectiva. Por eso, la intervención apunta a abordar de manera integral las distintas dimensiones de la vida de cada persona.

Adolescentes en el Hogar Virgen de Itatí

La propuesta es trabajar en la prevención y el acompañamiento de niñas, niños, adolescentes y adultos atravesados por las adicciones y otras problemáticas con un abordaje comunitario e integral basado en la tríada “colegio-capilla-club”. Es un esquema que busca articular el acceso a la educación, la dimensión espiritual y la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas. Su objetivo es generar ámbitos de pertenencia capaces de ofrecer nuevas referencias, rutinas estables y proyectos de vida.

La red está integrada por una amplia variedad de dispositivos. Incluye hogares convivenciales para niños, adolescentes y adultos; centros de día; espacios de primera escucha; granjas; centros de recuperación; dispositivos de pernocte; escuelas de oficios; comedores y jardines de infantes. Esta diversidad permite adaptar las respuestas a las diferentes trayectorias y necesidades de quienes se acercan en busca de ayuda.

Uno de los rasgos distintivos del Hogar de Cristo es su sistema de puertas abiertas. En muchos casos, el primer contacto no está condicionado por requisitos formales ni por la exigencia inmediata de abandonar consumos o resolver otras problemáticas. La prioridad es generar un espacio seguro donde la persona pueda descansar, alimentarse, higienizarse y comenzar a construir un vínculo de confianza con los equipos de trabajo.

Eliot, acompañante par, junto a uno de los niños de uno de los hogares, hijos o hermanos menores de personas con problemáticas de consumo

A partir de esa primera acogida, se desarrollan estrategias de acompañamiento personalizadas. Los equipos suelen estar conformados por profesionales de distintas disciplinas, operadores sociocomunitarios, voluntarios y los llamados “acompañantes pares”, que cumplen un rol clave porque son adultos que atravesaron experiencias similares y que hoy colaboran en el acompañamiento de quienes inician procesos de recuperación. Su presencia es considerada fundamental porque encarna la posibilidad concreta de construir una trayectoria diferente. También están las “madrazas”, mujeres del barrio donde está cada hogar que ayudan con todas las tareas de la casa, con dedicación y amor de familia.

Tobías despide con un beso a Ana, una de las "madrazas".

“Entendemos que hay una sociedad que propone el individualismo como una fórmula que ll eva a problemáticas como el consumo: es el no reconocer al otro, y todos de alguna forma somos parte de eso. Por eso hablamos de una salida comunitaria que no busca echar culpas sino invitar a la reflexión de todas las personas. Dar amor al que no lo tuvo en toda su vida ”, afirma Gustavo García, que trabaja en el área de comunicación de la parroquia San José.

En los hogares y centros de día, la vida cotidiana se organiza alrededor de rutinas orientadas a recuperar hábitos y derechos muchas veces interrumpidos. La asistencia escolar, la atención sanitaria, el acompañamiento psicológico, los talleres de formación, las actividades deportivas, el apoyo educativo y las tareas comunitarias forman parte de una estrategia que busca reconstruir la autonomía y fortalecer la autoestima.

Un pequeño juega en uno de los pasillos de un hogar, donde muchos "vuelven a ser niños".

La dimensión afectiva ocupa un lugar central dentro del modelo. Los referentes de la red destacan que la escucha, la presencia cotidiana y los vínculos de confianza constituyen herramientas tan importantes como cualquier intervención técnica. En ese marco, también adquieren relevancia figuras comunitarias, muchas veces mujeres del barrio que colaboran en tareas de cuidado y acompañamiento, contribuyendo a generar un clima familiar y de pertenencia.

El trabajo preventivo es otro de los pilares del Hogar de Cristo. No todos quienes participan de sus actividades enfrentan consumos problemáticos. Una parte importante de las acciones está dirigida a niñas, niños y adolescentes expuestos a contextos de violencia, exclusión o fragilidad social. El fortalecimiento de las trayectorias educativas, los espacios recreativos y los vínculos comunitarios busca evitar que esas situaciones deriven en problemáticas más graves en el futuro.

Jóvenes que participan de talleres de panadería en la cocina del Hogar Madre Teresa

La red también interviene en problemáticas complejas que exceden el consumo de sustancias, como la situación de calle, los padecimientos de salud mental, las autolesiones, las ideas suicidas, la violencia intrafamiliar y otras formas de vulnerabilidad social. La respuesta se construye a través de dispositivos flexibles que combinan alojamiento, contención, acompañamiento terapéutico y articulación con organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Detrás de esta estructura subyace una concepción que privilegia la comunidad por sobre las respuestas individuales. Para el Hogar de Cristo, la inclusión social no depende únicamente de la voluntad de quien atraviesa una crisis, sino de la capacidad colectiva para generar redes de apoyo, oportunidades y espacios de pertenencia. Desde esa perspectiva, una comida compartida, un taller, una escuela, un equipo de fútbol o una conversación cotidiana pueden convertirse en herramientas decisivas para reconstruir una trayectoria de vida.

Emanuel (17) llegó al Hogar Madre Teresa, en la villa 31 de Retiro, hace cuatro meses. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Desde su creación, en 2008, el Hogar de Cristo continúa expandiendo una red federal que combina asistencia, prevención y acompañamiento comunitario. En cientos de barrios populares, su trabajo cotidiano busca ofrecer algo más que una respuesta a la emergencia: la posibilidad de recuperar vínculos, reconstruir proyectos personales y fortalecer los lazos que hacen posible la integración social.