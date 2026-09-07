Una jueza suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años

La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.

Así lo informaron fuentes judiciales. La jueza Pascual tomó la decisión al resolver una “acción de habeas corpus” presentada por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo “en favor de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.

“Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia. No cabe ninguna duda, y resulta de sentido común, que la aplicación inmediata de la ley, con motivo de ampliar el universo de adolescentes punibles (mediante la incorporación de los adolescentes de 14 y 15 años), la exclusión de los delitos que no resultaban punibles (sancionados con penas menores a dos años) y la aplicación plena de la escala penal prevista en el código de fondo, aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad . Este aumento, si bien será progresivo y, por lo tanto, llevará un tiempo hasta evaluar el incremento definitivo en la cantidad de personas detenidas, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas ”, explicó la magistrada en su fallo, al que tuvo acceso LA NACION.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. Hoy, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.

El Ministerio de Justicia es el órgano designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal. A su vez, la normativa estableció mecanismos para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la “coordinación con las provincias”.

La jueza Marta Pascual LinkedIn

“Resulta evidente que el estado de situación actual de los dispositivos de privación de la libertad provincial -entre ellos, el que tiene asiento en este departamento- no permite al día de la fecha recibir una mayor cantidad de adolescentes, con la complejidad que además puede implicar la incorporación de sujetos de otras franjas de edad y diferente etapa de desarrollo, al menos sin afectar sus derechos fundamentales y agravar su estado de vulnerabilidad que generalmente se constata al momento de su ingreso al sistema”, explicó la jueza Pascual al hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

Según su página web, la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote José María Di Paola —el “padre Pepe”—, agrupa a los centros barriales “que dan respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades”.

Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde y también fue presidenta del Consejo Provincial del Menor. Además, presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.

En el fallo, la jueza fijó una audiencia para el miércoles de la semana próxima a los “responsables de las principales áreas del poder ejecutivo provincial con injerencia en el tema para que informen respecto de las medidas que han sido tomadas para la implementación de la ley, aquellas que se encuentran previstas y planificadas, así como su plazo”.

La magistrada también explicó que “resulta imperioso” solicitar al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescente y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que “arbitren las medidas necesarias para efectivizar la suspensión aquí dispuesta”.

Después de que se hiciera público el fallo de la jueza Pascual, la senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió la senadora en su perfil de la red social X.