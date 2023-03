Daiana Abigail Garnica está perdida desde el 6 de mayo de 2017

escuchar

El último recuerdo que Eliana tiene de su hermana Daiana Garnica es de un almuerzo familiar, del 1° de mayo de 2017. En la mesa, estaba sentada justo enfrente a ella y se acuerda de cómo Daiana reía a carcajadas. “Nos contaba cosas, tonteras. Cuando mis hijos llegaron, se levantó a darles abrazos, era muy cariñosa. El último recuerdo que tengo es el de su sonrisa”.

Daiana vivía con su mamá y su hermana más chica, Melina. En total, los Garnica son 8 hermanos. Ese 2017, la adolescente de 17 años tuvo que dejar el secundario para empezar a trabajar como empleada de limpieza. “Hacía un año que mis papás se habían separado y quiso ayudar a mi mamá con los gastos de la casa. Su idea siempre fue progresar”, explica Eliana, que tiene 34 años.

Daiana desapareció un sábado. Esa tarde, su mamá, que tenía un kiosco, le preguntó si podía ir a comprarle unas golosinas que necesitaba reponer. Daiana le contó que Darío Suárez, su vecino, le había pedido que lo acompañara a comprar un aire acondicionado para la madre de él.

Daiana (a la derecha) junto a su hermana Eliana.

“Darío le mandó un mensaje y le dijo que no dijera nada de que iban a salir juntos, que la iba a pasar a buscar por la garita del colectivo, pero mi hermana ya le había contado a mi mamá”, reconstruye Eliana. Finalmente, la adolescente dijo que había decidido no acompañar a Darío. Dejó cargando su celular y se fue a comprar las golosinas. Mientras no estaba, le llegó un mensaje del hombre que decía “ya estoy en el refugio”, en relación a la parada del colectivo. Pero la joven no llegó a leerlo: nunca volvió.

Con respecto a qué cree que pasó con su hermana, Eliana cuenta: “Cuando mi mamá me dijo que se había ido con Darío y no aparecía, inmediatamente le dije: ‘Ese tipo la vendió’. Nunca me dio un buen presentimiento. Hasta el día de hoy siento que ella está en algún lado con vida, pero también que detrás de todo hay gente muy poderosa”.

Hoy Darío está imputado por privación ilegítima de la libertad y femicidio. “El 23 de marzo es la fecha del juicio. La hipótesis del fiscal es que después de matarla hizo desaparecer el cuerpo. Mientras espera el juicio, el tipo está libre, trabajando como taxista. ¿A quién le cabe en la cabeza?”, advierte Eliana.

Ella y Daiana, al igual que el resto de las hermanas Garnica, eran muy unidas. “Tengo 10 años más que ella y le cambiaba pañales. En 2014 vino a vivir conmigo durante un año para terminar la primaria cerca de mi casa. Hasta el día de hoy, escucho el colectivo y presiento que es ella”.

Daiana tenía un piercing arriba de su labio, en el lado derecho de la cara. “Además era pecosa, sobre todo en la parte de la nariz”, la describe su hermana. Actualmente se ofrece una recompensa de 650.000 pesos para quien pueda aportar información certera sobre su desaparición.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre ella:

Podés escribirle al Ministerio de Seguridad haciendo click en este link o llamando a la línea 134.

Podés llamar al 911.

Podés comunicarte con la organización Personas Perdidas por whatsapp al 11.4915.9470