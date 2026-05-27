Encontraron muerta a Ana Lía Corte, la mujer que había desaparecido en Bariloche el 8 de mayo

La Policía de Río Negro encontró este martes el cuerpo de Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que desapareció en Bariloche el 8 de mayo. El hallazgo ocurrió en un barranco cercano al cementerio municipal. Familiares fueron convocados al lugar e identificaron los restos encontrados.

Durante la tarde de este martes, según reportó el medio LM Cipolletti, vecinos de la zona en la que se encontraron los restos observaron el intenso movimiento de patrulleros. Después de algunas horas se supo que el despliegue se debía a una novedad respecto de la búsqueda de Corte.

Personal de criminalística llevó a cabo pericias durante toda la noche. Bomberos voluntarios también se hicieron presentes en el lugar, principalmente abocados a iluminar el terreno. Por su parte, las fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo encabezaron las actuaciones.

as fiscales Betiana Cendón y María Sofía Ocampo encabezaron las actuaciones en el lugar del hallazago de los restos Facebook

En los últimos días, se habían realizado rastrillajes en diversos lugares de la ciudad patagónica y en diferentes zonas de la región. Entre ellos, el arroyo Ñireco, Chalhuaco, edificios abandonados y Villa La Angostura. El sitio en el que finalmente se hallaron los restos ya había sido investido.

Ahora las autoridades se enfocan en esclarecer las circunstancias de la muerte y reconstruir cuál fue el recorrido de la mujer.

La pareja de Analía había indicado que la mujer tenía antecedentes psiquiátricos Captura

Días atrás, la pareja de Corte, Milton Marques, se había referido a la condición psiquiátrica de Analía. Mediante un posteo publicado en la cuenta de Facebook contó que decidió hablar para que “se refleje fehacientemente la cronología de los hechos, y evitar especulaciones sin fundamentos”.

En el mensaje dijo que la mujer de 52 años había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó un episodio previo ocurrido durante 2021, cuando fue hallada con hipotermia tras escaparse de su domicilio.

Analía Corte desapareció en Bariloche Facebook

“En el año 2021, en plena pandemia y ya medicada, se ausentó de la casa una tarde de lluvia intensa y fue encontrada la mañana siguiente en la playa del km 4 con un cuadro de hipotermia. Su búsqueda fue extensiva y solo exitosa gracias a la ayuda de un perro especialmente entrenado que la encontró en un sitio que se había rastrillado anteriormente”, escribió sobre ese episodio.

Tras ello informó que desde entonces, Corte transitó momentos muy estables hasta el mes pasado, cuando presentó nuevamente cuadros de insomnio y depresión, lo que motivó un ajuste en su medicación. El 8 de mayo, salió de su vivienda sin celular ni documentos.

Hasta el hallazgo de sus restos, el último registro de la mujer, según El Cordillerano, fue aportado por imágenes de cámaras de seguridad de una empresa de transporte urbano de Bariloche. En ellas se la ve viajando en soledad arriba de uno de los colectivos de esa compañía.