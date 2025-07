Del bullying a la ansiedad social: el método de una ONG para que los adolescentes tengan un espacio en la escuela para hablar de salud mental

“Soy hijo del bullying que sufrí toda mi vida”. “Siento miedo a los hombres con cara de animales cuando camino sola por la calle”. “Soy hijo de sobrevivir al suicidio”. “Siento miedo a la infancia, a que mi papá vuelva y también cuando recuerdo que un amigo de mis padres abusó de mí”. “Soy hija de mis problemas alimenticios”. “Soy hijo de los médicos que minimizaron mis ataques de pánico”.

A través de dos obras de teatro, la fundación Crear Vale la Pena está logrando que miles de adolescentes y jóvenes de escuelas y clubes del país puedan poner en palabras los miedos y las angustias que los atraviesan.

Una de ellas, titulada “En serio”, busca generar conciencia sobre los peligros del consumo de alcohol entre los chicos. La otra se llama “Hola, ¿cómo va tu vida?” y hace foco en la depresión, la ansiedad y el bullying.

Cada obra se complementa con actividades lúdicas que buscan que los adolescentes tengan un espacio para compartir lo que les pasa en forma escrita y anónima. Al finalizar la función, esos textos se plasman en un poema. Detrás de cada frase hay un chico o una chica abriendo su corazón, tal vez por primera vez, frente a sus pares y también a sus docentes.

“Para nosotros, lo más valioso es poner la voz de los jóvenes en el centro de la escena. A través de estas herramientas, se atreven a poner en conversación temas que son importantes para ellos y centrales en la agenda social”, dice Patricia Taboada, directora de Desarrollo Institucional de la fundación, que nació en 1997 en Buenos Aires con el objetivo de transformar realidades personales y sociales usando el arte y la creatividad como herramientas.

“En serio” comenzó a representarse en 2022 y “Hola, ¿cómo va tu vida?”, durante el año pasado. Hasta el momento, fueron vistas por unos 220.000 jóvenes de diferentes estratos sociales tanto en la Ciudad como en distritos de la Provincia de Buenos Aires, y también en ciudades de Entre Ríos, Corrientes, Jujuy y Córdoba. “Independientemente del nivel socioeconómico, a todos les pasan las mismas cosas”, dice Taboada.

Previo a cada representación, el equipo le propone a los chicos una actividad lúdica que es parte de la metodología Entornos Creativos, que fue creada por la organización y mezcla criterios artísticos y pedagógicos y que tiene un objetivo muy claro: que cuenten lo que les pasa

“A los chicos les damos un papel para que se expresen en base a la consigna que les damos”, explica Iván Medina, uno de los facilitadores de Crear Vale la Pena, quien enumera algunas de las frases disparadoras: “Digo sí, digo no”, “Abrir la puerta”, “Vivir sin miedo”, “Soy hijo/a de” y “Vengo del futuro”. El objetivo es que ellos cuenten de manera anónima qué los atemoriza, con qué se sienten bloqueados, qué los angustia del futuro y quiénes son sus referentes.

“En serio” cuenta la historia de tres adolescentes que van a la escuela y están atravesados por la necesidad de encajar, por las presiones del grupo y la incertidumbre que les genera el futuro. Tienen que tomar decisiones y, en ocasiones, el alcohol les sirve para evadirse. La puesta se llamaba originalmente “Smashed”.

“Hola, ¿cómo va tu vida?" está protagonizada por un profesor y por Laura, su alumna, que es víctima de bullying. En el contexto de la organización de algo trivial como un acto escolar, se evidencia el esfuerzo de ambos por cumplir con sus responsabilidades, mientras, en paralelo, cargan problemáticas vinculadas con la salud mental.

En ambos casos, mientras la obra transcurre, parte del equipo compendia algunas de esas frases que los chicos del público escribieron previo a la función y crean un poema. Al final de la puesta, se genera una conversación general para reflexionar sobre la obra y se lee el poema. “El resultado moviliza mucho. Y también es muy revelador. Surgen situaciones de malestar de todo tipo”, dice Medina.

“Soy hija de charlas profundas con mis amigas y también soy hija de mis problemas alimenticios. Vengo del futuro para decirte que no te olvides de que sos importante y que no tenés que dejar que los demás te apaguen la sonrisa.”

Medina, que es actor y tiene 25 años, recuerda el caso de tres alumnas de un colegio que utilizaron esa vía para denunciar, cada una por su lado, al profesor de Biología por abuso. “Una decía: ‘Quiero que renuncie’. Otra decía: ‘Quiero que se muera’”. También menciona los pedidos que reciben para que aborden otras temáticas, como el consumo de otras sustancias o las autolesiones. “Una vez, una chica vino a agradecernos por la obra y nos mostró las cicatrices de su brazo. Otra nos dijo: ‘Necesito salvar a mi amiga’”, dice.

Taboada dice que la organización tiene, al día de la fecha, más de 1500 poemas generados con las voces de los chicos. Al sistematizar cientos de ellos, surgieron cuáles son los principales factores que hoy funcionan como estresores entre los adolescentes. Entre ellos, el bullying, las burlas y discriminación por la orientación sexual, los conflictos familiares frecuentes, la falta de aceptación social y presión estética, la ansiedad social y vergüenza de expresarse.

También se mencionaron con frecuencia los problemas económicos y la incertidumbre sobre el futuro, la falta de sentido vital y de un propósito claro, las exigencias escolares rígidas y poco comprensivas, la soledad emocional estando incluso en compañía y la ausencia de espacios de expresión emocional segura.

“Vengo del futuro para decirte que no te olvides de poner límites cuando son necesarios. Digo no a fumar cuando salgo con amigos. Antes pensaba que el alcohol te definía como persona. Ahora pienso que el alcohol no tiene nada que ver con tu actitud”