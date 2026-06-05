“Se fue con un amiguito”: los cinco errores y prejuicios por los que el sistema le falló a Agostina Vega

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega no fue solo el desenlace de un crimen atroz. Fue el cierre de la crónica de una búsqueda marcada por fallas que se repiten casi en forma sistémica cada vez que una mujer desaparece.

Durante las 156 horas en que el país se preguntó por el destino de la adolescente de 14 años, algunos puntos del derrotero de la investigación fueron a contramano de lo que indican los principales protocolos nacionales e internacionales sobre búsquedas de personas.

Por ejemplo, el protocolo elaborado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) estipula que la denuncia por la desaparición de una persona debe tomarse de inmediato. Y que, al margen de las hipótesis que puedan tenerse al respecto, debe iniciarse una investigación. También señala que si quien falta es menor de edad, eso debe ser considerado como un factor de riesgo.

Por su parte, el protocolo para la búsqueda de mujeres y personas LGBTIQ+ elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) recomienda incorporar la perspectiva de género y buscar, desde el primer momento, cualquier indicio que asocie la desaparición con un escenario de femicidio.

Pero nada de esto ocurrió durante la búsqueda de Agostina. Cuando el fiscal a cargo de la causa, Raúl Garzón, fue consultado por las demoras en el inicio de la investigación, respondió: “El camino de la investigación lo da el camino de la denuncia y si en una denuncia, inicialmente, la desaparición está más orientada a que se va con alguna persona o amiguito o amigo de su confianza o de su relación, es una cosa muy distinta a decir ‘me sustrajeron a mi niña’”.

Agostina Vega vivía en Córdoba y estaba a punto de cumplir 15 años

Al repasar los principales hitos de la búsqueda de Agostina y según coinciden varios expertos en desaparición de personas, se detectan errores que podrían estar hablando del desconocimiento de los protocolos vigentes por parte de las fuerzas de seguridad. Y también de la persistencia de ciertos prejuicios que prevalecen en la sociedad y operan cuando quien desaparece es una mujer.

Demora en la toma de la denuncia

Según informó el abogado de la familia, Carlos Nayi, la mamá de Agostina se había presentado en la comisaría a las 4 de la mañana del 24 de mayo para denunciar la desaparición de su hija. Sin embargo, debió esperar cuatro horas para que la recibieran y le tomaran la denuncia.

Los especialistas sostienen que, cuando una persona desaparece, las primeras horas son determinantes. Sin embargo, se trata de un error muy frecuente, sobre todo en los casos de desapariciones de mujeres.

Para la antropóloga forense Celeste Perosino, esta falla evidencia que la desaparición de niñas y mujeres continúa siendo considerada por amplios sectores del sistema de seguridad como una cuestión menor, sin relevancia suficiente para activar una respuesta urgente del Estado. “Tomar rápido la denuncia puede marcar la diferencia entre recuperar o perder rastros fundamentales, entre encontrar a esa niña o mujer con vida o no”, sostiene.

Según la especialista, integrante del colectivo Ni Una Menos y con amplia trayectoria en la materia, la experiencia acumulada en este tipo de casos muestra además una resistencia por parte de la policía a tratar las averiguaciones de paradero como posibles hechos delictivos. “Con frecuencia son abordadas como meras exposiciones policiales, evitando su inmediata judicialización y postergando medidas de investigación que pueden resultar determinantes”, explica.

Demora en la activación del Alerta Sofía

Si bien la denuncia por la desaparición había sido tomada el domingo por la mañana y, en el transcurso de ese día, un remisero aportó datos que vinculaban en forma certera a la adolescente con una persona con antecedentes penales, el Alerta Sofía se activó recién el miércoles, cuatro días después de la desaparición.

La fiscalía justificó la demora explicando que no era un caso de trata, aunque la normativa exige activar el alerta ante cualquier indicio de que el niño, niña o adolescente se encuentre en riesgo cierto e inminente.

La Alerta Sofía de Agostina Vega

Ante la evidencia de que las primeras horas tras una desaparición son cruciales, el Alerta Sofía consiste en la difusión inmediata de la imagen e información del niño, niña o adolescente desaparecido a través de dispositivos móviles, medios de comunicación masiva como la televisión, el correo electrónico y redes sociales, como Facebook e Instagram.

Sin embargo, ante aplicaciones fallidas como en el caso de Agostina, algunos expertos, como Perosino, consideran que esta política tiene muchas limitaciones. “Su declaración no es obligatoria y depende de una facultad discrecional del fiscal interviniente, quien puede solicitarla o no”, dice la especialista.

La titular de Missing Children, Ana Rosa Llobet, coincide en que existió una demora de la activación. “Se tardó más de 72 horas, lo que va en contra del protocolo, que estipula que, pasadas las 72 horas, ya no se debe activar”, sostiene Llobet.

“Sabiendo que había intervenido una persona con antecedentes, recién el miércoles al mediodía el fiscal lo solicitó. Tal vez no hubiera cambiado nada porque a la nena lamentablemente la mataron de inmediato, pero es importante destacar que la activación tiene que ser inmediata”.

La víctima y su familia, bajo sospecha

Es frecuente que la atención mediática se concentre en las conductas de la víctima, sus relaciones personales o familiares y no en las posibles responsabilidades de quienes pudieron ejercer violencia contra ella. Todo esto sucedió durante la investigación por la desaparición de Agostina.

Uno de los puntos que generó debate tuvo que ver con las circunstancias en que la adolescente se encontró con su victimario.

En este punto, el fiscal de la causa recordó durante su exposición que, por tratarse de una chica de 14 años, no puede hablarse de un encuentro consentido. “Evidentemente es una niña que llegó al lugar voluntariamente. Digo voluntariamente entre comillas porque es una niña. Entonces ¿hasta dónde llegó por persuasión, por engaño o por los motivos que sean?“, expresó el funcionario.

Para Perosino, así se construyen relatos fragmentarios y precarios que terminan responsabilizando de manera más o menos directa a la propia víctima por lo sucedido. “De esta manera, se desvía la atención de las condiciones estructurales de violencia que afectan a niñas y mujeres”, dice.

En este punto, desde la Defensoría de Niñez de Córdoba se expresaron a través de una publicación: “Recordamos que, aun frente a los desenlaces más dolorosos, los derechos deben seguir siendo respetados. El tratamiento de la información debe resguardar la dignidad, la privacidad, la integridad y el interés superior de niñas, niños y adolescentes”.

Sobredimensionar la hipótesis de trata

Según las recomendaciones de los principales protocolos locales e internacionales, es clave que desde el minuto uno de la desaparición de una mujer se investigue la hipótesis del femicidio.

Sin embargo, todavía hoy, en el imaginario popular, la trata es la primera hipótesis que se baraja cuando una mujer desaparece.

El triste desenlace de la desaparición de Agostina viene a engrosar la estadística del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, según el cual en el 10% de los femicidios la mujer había estado previamente desaparecida o extraviada.

En nuestro país se estima que hay unas 5000 mujeres desaparecidas. El 8 de marzo de 2023, LA NACION contó la historia de 78 de ellas en el marco de una investigación que reveló las fallas del Estado al activar las búsquedas.

Dos años más tarde, se pudo determinar que en 17 de esos casos se había confirmado la muerte de esas mujeres o se investigaba esa hipótesis con muchas certezas. En la mayoría de ellos (en 12 casos), esa novedad se relacionaba con la violencia de género más extrema: el femicidio. Los restos de las víctimas habian sido hallados solo en un caso.