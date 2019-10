Filmus: "Lo primero es cumplir con las leyes de educación el 10 de diciembre"

Durante el Foro de Calidad y Equidad Educativa del proyecto Educar 2050, referentes de distintos sectores hablaron del futuro de la educación en la Argentina. En la foto, Manuel Álvarez Trongé, Daniel Filmus y Florencia Ruiz Morosoni. Crédito: Gentileza Educar 2050

Cómo abordar la deserción escolar, el paso de los jóvenes al mundo laboral y la educación como proyecto de país fueron algunas de las temáticas centrales del IX Foro de Calidad y Equidad Educativa del Proyecto Educar 2050. Bajo el lema "Hablemos de Educación", referentes y autoridades del área plantearon los principales desafíos y propuestas para movilizar a la sociedad civil y poner como eje en el desarrollo nacional a la ciencia, innovación y tecnología.

"Tenemos que darle a los estudiantes las herramientas para aprender, elegir y vivir en el siglo XXI. Hay que sostener la voluntad inquebrantable de transformar la educación", sostuvo en su discurso de apertura, en el Teatro Metropolitan Sura, la ministra de Educación e Innovación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña.

Soledad Acuña, ministra de Educación e Innovación de la ciudad de Buenos Aires. Crédito: Gentileza Educar 2050

"En el mundo laboral se estima que a futuro una persona va a cambiar 18 veces de trabajo en su vida. Por eso, no alcanza con que enseñemos contenidos, tenemos que enseñar capacidades y acompañar a los jóvenes. Vamos a generar una Agencia de aprendizaje con un banco de créditos y que las personas puedan capacitarse", prometió Acuña.

En tanto, el principal orador de la jornada, Facundo Manes, disertó acerca de "La revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino". El neurocientífico y presidente honorario de la Fundación INECO aseguró ante los presentes que la educación en su vida fue "el único arma" que tuvo para "perseguir sus sueños".

Luego, hizo hincapié en la importancia de la alimentación para el correcto desarrollo del cerebro de los niños: "El hambre y la malnutrición son problemas crónicos en nuestro país. Se calcula que 40% de chicos tiene malnutrición. Eso impacta en el aprendizaje, genera estrés mental y un problema de educabilidad", estableció Manes. En suma, se refirió a la ausencia de "un proyecto de país para los 50 millones de argentinos". El neurocientífico aseguró que la principal causa de esta dificultad a nivel nacional es que "no reconocemos el contexto en el cual estamos parados". "Si no podemos identificar nuestra condición no seremos capaces de acceder a los beneficios de la ciencia", indicó.

Hoy la economía de los países es la innovación permanente y la Argentina no es un país innovador, no tenemos la capacidad de generar conocimiento Facundo Manes

"Hoy la economía de los países es la innovación permanente y la Argentina no es un país innovador, no tenemos la capacidad de generar conocimiento, que es la principal herramienta de transformación de las personas y las sociedades", estableció Manes. Y garantizó que para "salir adelante" se debe invertir en "investigación y desarrollo como para que esto impacte en el PBI".

En la misma línea, el diputado nacional Daniel Filmus, opinó: "La educación debe estar vinculada a un proyecto de país. De hecho, la argentinidad se construye a partir de la implementación de la ley 1420".

El exministro de economía afirmó que la enseñanza debe ir de la mano de la "legalidad y legitimidad". "Lo primero que hay que hacer el 10 de diciembre es cumplir con las leyes. Entre otras: de financiamiento, escuelas técnicas, ESI y ley de Educación Nacional", expresó. Además, planteó, cómo principal desafío, "universalizar la sala de 4 años y lograr que los estudiantes terminen la escuela media".

Por su parte, Irene Kit, presidente de la asociación "Educación para todos", propuso tres ideas para terminar con el "estrés cotidiano" en las escuelas. En primer lugar, pedir a desarrollo social "el rol de un gestor que tenga la responsabilidad de que los niños reciban las prestaciones sociales". De esta forma, los directores y equipos pedagógicos podrán abocarse a cuestiones educativas más importantes. En segundo lugar, presentó la posibilidad de "trabajar por proyectos" y en tercer lugar, cambiar la metodología de evaluación de los alumnos. Kit considera que en vez de que estudien "de memoria", sería conveniente que generen producciones "que puedan ser mejoradas a lo largo del tiempo". "La prueba es un objeto cerrado, en cambio la producción es un proceso abierto", expresó.

Adrián Cristófano, profesor de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°4 Ingeniero Emilio Mitre que recibió el Premio Comunidad a la Educación. Crédito: Gentileza

Finalmente, en el evento se compartió uno de los proyectos ganadores del Premio Comunidad a la Educación, entregado por Fundación La Nación. El galardón reconoce a docentes que quieren mejorar la calidad educativa de sus alumnos de contextos vulnerables y a su vez impactan de forma positiva en la comunidad local.

Desde "FisiMática: una propuesta interdisciplinar para encauzar las trayectorias escolares", el docente Adrián Cristófano explicó cómo combaten el abandono y la repitencia que generaban las materias de física y matemática en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°4 Ingeniero Emilio Mitre, ubicado en el partido bonaerense de San Martín.

Cristófano insistió en que son los alumnos quienes "dan lecciones" a los docentes "para transformar nuestra sociedad". "Gracias a la Fundación La Nación por honrarnos con este premio y por posibilitar que podamos darle continuidad a un proyecto construido a pulmón, con cajitas de cartón, y que hoy es un espacio de acompañamiento académico, social y creativo, reduciendo ampliamente los índices de deserción y abandono escolar que teníamos", finalizó el educador.