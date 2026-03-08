Gremios docentes se sumaron al paro feminista del lunes por el Día de la Mujer: es el segundo en una semana

Varios gremios docentes decidieron sumarse al paro internacional feminista por el Día de la Mujer que, en la Argentina, algunas organizaciones convocan para mañana, el lunes 9 de marzo, si bien la fecha se conmemora hoy, en un día no laboral. Además, se movilizarán desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo por la tarde, en contraposición a lo que sucedió en muchos países, donde los actos por el 8M se realizaron en esta jornada.

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) adhieren al Paro Internacional Feminista y convocan “a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también llama a sumarse a nivel nacional. “En algunas provincias seguramente sea general. En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia será más paro de mujeres. Depende de cada región, pero en principio las escuelas van a estar parcialmente en funcionamiento, con las compañeras haciendo paro por el 8M”, dijo a LA NACION un representante de la Corriente Docente Conti-Santoro.

En la provincia de Buenos Aires, se pronunció el Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educación de Buenos Aires (Suteba), mientras que en la ciudad de Buenos Aires convoca el gremio Ademys. “Esperamos baja adhesión”, contestaron voceros del Ministerio de Educación porteño, que dirige Mercedes Miguel, y recordaron que se descuenta el día al docente que haga paro.

En el caso de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) convocan a movilizar, pero el cese de actividades será a partir de las 16 para poder concurrir a la concentración frente al Congreso, citada para las 16.30, por lo que no esperan que tenga impacto en la jornada escolar.

Una de las escuelas cerradas el lunes pasado por el paro docente que afectó el inicio de clases en 15 provincias Ignacio Amiconi

Será el segundo paro en siete días, ya que el lunes pasado una huelga nacional docente complicó el inicio de clases para 15 provincias. Los sindicatos reclamaban por la paritaria nacional docente, un aumento salarial que supere la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y partidas nacionales para educación. Rechazan además la Ley de Libertad Educativa que presentó el Gobierno y piden una nueva norma de financiamiento.

“En un contexto nacional marcado por la crisis y las políticas de ajuste, rechazamos la reforma laboral , el proyecto de ley de libertad educativa y el severo desfinanciamiento del sistema educativo , que constituyen un retroceso y vulneran nuestros derechos”, dice el comunicado de la Ctera que firman la secretaria general, Sonia Alesso, y su par en Género e Igualdad de Oportunidades, Lilia López.

Y cierra: “Este 9M, las mujeres y diversidades trabajadoras/es de la educación , marchamos y hacemos escuchar nuestras voces, levantando las banderas de la rebelión feminista, con la convicción de que la unidad, la organización y las acciones colectivas de lucha y resistencia son fundamentales para continuar luchando por la justicia social, la igualdad y la defensa de nuestros derechos conquistados”.

ATE, por su parte, anunció: “El lunes paramos el país”. Llaman a concentrar a partir de las 16.30 en Salta y Avenida de Mayo. “Unimos las luchas y salimos a las calles contra las reformas esclavistas. Acá no se rinde nadie”, agregaron.

Por su parte, UTE también cita en ese punto. “Este 9 de marzo, las trabajadoras de la educación paramos y nos movilizamos. Frente al ajuste, la precarización y las reformas que buscan recortar derechos, levantamos la voz y organizamos la lucha colectiva”, reza la convocatoria que apunta “contra las reformas esclavistas de Milei y el FMI .

No es la primera vez que los gremios docentes se suman a la convocatoria del paro y la movilización por el Día Internacional de la Mujer. Aunque este domingo se desarrollaron diversas iniciativas en distintos puntos del país para recordar la fecha, e incluso se congregaron personas en el Congreso, la principal convocatoria es mañana para marchar desde allí hacia Plaza de Mayo.

Con la intención de realizar la protesta en un día laboral y así darle mayor visibilidad a los reclamos del movimiento de mujeres, el colectivo Ni Una Menos convocó para el lunes 9 de marzo; según informaron, la fecha se decidió en asamblea. Además de la marcha, la jornada estará acompañada por un cese de actividades en los lugares de trabajo, una modalidad que el movimiento feminista utiliza para remarcar la importancia del rol de las mujeres en la sociedad y reclamar por sus derechos. Como eje de la movilización marcan la defensa de la vida de las mujeres “frente al ajuste, el hambre y la violencia”.