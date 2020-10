Bulimia: “Si no estás rodeada por un colchón de personas que te abracen, no se puede salir”

Tenía solo 11 años cuando las palabras que pronunció su pediatra, hicieron que la cabeza de Constanza Morán haga un “clic” y todo cambie para ella. “Con mucha brutalidad, el médico me dijo que tenía 23 kilos de más y obesidad grado 1”, cuenta la joven, que hoy tiene 18 años y no se olvida de ese día. Está segura de que ese momento fue el detonante de su posterior bulimia, un trastorno de la alimentación que hasta el día de hoy sigue intentando superar. Constanza es de Tres Arroyos y, en el marco de Club Ted Educación, cuando visitaron el Colegio Jesús Adolescente, decidió contar su experiencia para concientizar y ayudar a otras personas.

Al comienzo nadie se preocupaba por los cambios que Constanza iba teniendo, tanto en su alimentación como en su cuerpo. “Si vos comenzás un trastorno alimenticio siendo flaca, vas directamente al hospital. Pero yo era gorda y la gente me felicitaba por bajar de peso”, recuerda Constanza. Y sentencia: “Ser flaca para la sociedad está bien”.

Durante casi cuatro años, su bulimia pasó desapercibida entre familiares y amigos. Pero cuando tenía 15, por la gravedad del cuadro, las señales de alerta se hicieron evidentes. Uno de los cambios más notorios era el nerviosismo de Constanza frente a la comida o en el momento de comer, pero también su baja energía, su cada vez más marcado bajo peso y el cambio de sus rasgos faciales.

Argentina es el segundo país a nivel mundial con personas que han sufrido o sufren actualmente un trastorno en su alimentación. Constanza se pone a analizar y recuerda que “cinco de sus amigas habían sufrido algún tipo de trastorno de la alimentación”.

“Lo más importante para lograr salir adelante es no estar sola”, afirma Constanza. Para ella, la persona que padece el trastorno no es capaz de pedir ayuda, ya que no se es consciente de que se está transitando una enfermedad. Por lo tanto, remarca que es imprescindible que el entorno pueda darse cuenta, colaborar y acompañar para que la persona comience un tratamiento. “Si no estás rodeada por un colchón de personas que te abracen, no se puede salir”, destaca.

Durante su recuperación, su familia constantemente tenía que estar atenta a sus acciones, acompañarla sin presiones, entenderla y felicitarla en cada avance. “Mis amigos me acompañaban al gimnasio para aumentar mi masa muscular y me insistían para que coma, me querían hacer entender que no me iba a dañar comer”, detalla Constanza. También remarca que debe ser una compañía sin enojo, porque “las personas que sufren trastornos de la alimentación no lo están haciendo adrede o por capricho, realmente se encuentran atravesando una enfermedad”.

Por eso, es importante que el entorno esté informado de lo que sucede y de la enfermedad. La reacción de los familiares y amigos de quien padece la enfermedad puede afectar en su autoestima, y por eso Constanza afirma que “no hay que desquitarse con la persona enferma”. También, lo ideal es que los allegados puedan asumirlo dejando de lado la vergüenza y los prejuicios.

Constanza resalta el rol fundamental que tiene la familia y los afectos para poder recuperarse de un trastorno de la alimentación

Constanza rescata las ganas que hoy tienen de disfrutar de la vida. Sigue en tratamiento por la bulimia y está feliz porque siente que “dejó atrás lo peor”. Además, le gusta mucho estudiar, leer, pasar tiempo con amigos y familia e ir al gimnasio para despejarse. Este año, comenzó a estudiar psicología en la ciudad de Bahía Blanca.

“A una persona que aún no asumió que está enferma, le preguntaría si está conforme con la vida que está llevando; y a alguien que ya logró darse cuenta, le daría fuerzas para que no se rinda, le haría saber que no está solo y que siempre va a tener oídos que lo escuchen”, concluye.