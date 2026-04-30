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¿Cómo hablar de la violencia escolar antes y después de un conflicto?

Hablar de violencia escolar no debería ser algo que ocurra solo cuando el problema ya está instalado. De hecho, muchas veces la calidad de esas conversaciones previas define cuánto y cómo se va a poder intervenir después.



“Hablar no aumenta el riesgo ni ‘mete ideas en la cabeza’. El silencio es el que favorece la reproducción de la violencia”, plantea Alejandro Castro Santander, psicopedagogo institucional y director del Observatorio de la Convivencia Escolar del Centro de Investigaciones Cuyo-Conicet. Abrir espacios de conversación antes de que ocurra una situación es una de las herramientas más potentes de prevención.



En la práctica, esto no implica grandes discursos, sino algo más cotidiano. “Se trata de generar espacios donde los chicos puedan poner en palabras lo que sienten, entender qué está bien y qué no, y reconocer que no todo lo que pasa entre pares es ‘normal’”, explica Candelaria Irazusta, psicóloga clínica y directora ejecutiva del Equipo Anti Bullying Argentina (ABA).



Esa conversación se construye en lo diario. “No requiere sentarse a ‘tener una charla’, sino crear una atmósfera donde los conflictos y las emociones puedan hablarse”, señala Castro Santander. Preguntar cómo les fue en el día, compartir situaciones propias o habilitar preguntas simples, como “¿cómo te sentiste?” o “¿qué pasó?”, puede abrir ese canal.



La forma de conversar también cambia con la edad. Con los más chicos, puede darse a través de juegos, cuentos o situaciones cotidianas: “¿Qué harías si un amigo te empujara?” o “¿cómo te sentiste cuando Juan no te dejó jugar?”. Con los adolescentes, la clave es otra. “Estar disponibles sin invadir, mostrar interés sin interrogar, abrir la conversación sin ponerlos en el banquillo”, afirma el experto.



Para Mónica Toscano, psicóloga y especialista en adolescentes y violencia entre pares, habilitar la palabra antes de que el conflicto escale resulta central: “Es fundamental abrir espacios donde los chicos puedan hablar de lo que les pasa, de sus miedos, de lo que no entienden”. Cuando eso no ocurre, muchas veces el malestar encuentra otras formas de expresión.



Después de un episodio, la respuesta adulta también es determinante. No se trata de tener la solución perfecta, sino de ofrecer presencia, escucha y claridad. “Escuchar sin minimizar ni dramatizar, ayudar a poner en palabras lo que pasó y transmitir que eso importa son pasos fundamentales”, explica Irazusta.



Castro Santander agrega que estas conversaciones deben contemplar a todos los involucrados: quien fue víctima, quien ejerció la violencia y también los testigos. Validar el sufrimiento, evitar reducir todo a una sanción y ayudar a comprender lo que pasó son instancias necesarias para reparar y prevenir.



En todos los casos, hay algo en común: cada conversación es una señal. Una señal de si ese es un espacio donde vale la pena hablar o no. Cuando un chico se anima a contar lo que le pasa, no solo está informando algo: está confiando. Y cómo respondan los adultos puede marcar la diferencia.