La salud en Argentina: El riesgo de los síntomas que no se ven

Para Alejandra Sánchez Cabezas, médica ginecóloga y fundadora de Surcos – ONG que trabaja para potenciar la salud comunitaria- la Argentina es una sociedad desigual y que nos enferma. “En Argentina hay personas que tienen que transitar grandes trechos para acceder a la salud, los servicios de salud están cada vez más sobrepasados de demanda. Y además, hay cada vez peores sueldos y más malestar en los trabajadores de la salud. Y además, debemos abordar situaciones muy complejas para que las cuales muchas veces no tenemos recursos físicos, insumos ni capacidades, porque son problemas muy complejos”, señala esta especialista en el episodio del podcast Hambre de Futuro.

Si bien reconoce que en el mundo hay muchos menos pobres que hace 200 años atrás y que la expectativa de vida aumentó, pone la lupa sobre las patologías crónicas que en la foto general no se ven. “Son las enfermedades crónicas no transmisibles que son hoy la principal causa de muerte en el mundo, en países desarrollados y no desarrollados. Yo hoy estoy acá y funciono bien pero tengo trastornos de la alimentación, o una hipertensión, o tengo una diabetes que no controlo, o no hago ejercicio y un día, eso explota”, agrega.

A lo largo de la charla, Sánchez Cabezas cuenta que no le gusta hablar de poblaciones vulnerables sino de poblaciones vulneradas, y que esas son las que viven el estrés constante de qué van a comer, de si entre el frío en la casa, el miedo a la lluvia. “Las cifras en salud demuestran que en las poblaciones más desiguales, hay más violencia, hay más muertes tempranas, y que la desigualdad no nos viene bien a nadie. Para mí los prejuicios son una estrategia de protección personal. Creo que es ignorancia, falta de sensibilidad, apuro y una necesidad de protección. En parte es un pensamiento de población privilegiada”, sostiene.

Sobre el final, la conversación se concentra en qué podemos hacer los ciudadanos para achicar las brechas y desde qué lugar. “No es que yo tengo que ayudarlos, sino que tengo que comprometerme porque es mi obligación. Tuviste unos privilegios con los que naciste, no hiciste nada para merecerlos y hay personas que nacieron en situaciones de extrema necesidad, sin merecerlo. Tenemos que entender que les robamos su derecho a vivir”, concluye.

