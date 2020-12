Innovar en la adversidad: docentes y escuelas que lograron ganarle a la pandemia

“Hagamos un programa de televisión”. La idea primero les pareció una locura, pero en el fondo, las maestras del jardín de la Escuela San Isidro Labrador Nº 4289, ubicada en la periferia de la ciudad salteña de Tartagal, casi en la frontera con Bolivia, sabían que quizá iba a ser la única forma de seguir en contacto con sus alumnos durante la pandemia. El 40% de los estudiantes pertenece a las comunidades tobas, guaraní y chorote y la inmensa mayoría de las familias cuenta con un solo celular para todos sus miembros, donde el acceso a internet es por medio de la compra de datos. Entonces, lo que sonaba a imposible, tomó forma y nació el “El jardín en la TV”, un programa donde los docentes desarrollan actividades y que se transmite tres veces por semana por los canales locales, pensando para las 157 chicas y chicos de sala de 4 y 5.

Este proyecto es uno de los tres ganadores de la 14° edición del Premio Fundación La Nación a la Educación, organizado por Fundación La Nación junto a Banco Galicia y Osde. A raíz de la pandemia y su impacto en la educación, la edición especial de este año –que contó con el apoyo de Cimientos, Proyecto Educar 2050, Viacom-CBS, Fundación Varkey, Enseñá por Argentina y la Universidad de San Andrés– se centró en apoyar los esfuerzos y logros de equipos docentes de todo el país que desarrollan estrategias pedagógicas innovadoras para asegurar la continuidad educativa de sus alumnos en contextos vulnerables.

Con un trabajo “cuerpo a cuerpo”, las y los docentes de los proyectos seleccionados desplegaron un abanico de propuestas para garantizar el derecho elemental a la educación: desde crear una red comunitaria de Wifi hasta motivar a los estudiantes mediante la confección de máscaras de protección para el personal de salud del hospital local. “Se nos ocurrió pensar en otro medio de comunicación que no fuera el teléfono o Internet, sino la televisión que viene acompañando a las familias desde hace muchísimo tiempo. Las repercusiones fueron enormes”, cuenta Alicia De la Fuente, maestra jardinera de la escuela de Tartagal.

Los tres proyectos ganadores recibirán un estímulo económico de 300.000 pesos y 100.000 las menciones especiales para invertir en equipamiento y capacitación docente que permita facilitar el acceso a las tecnologías de la información. En caso de que la estrategia incluya aspectos vinculados al cuidado de la salud, también podrá destinarse parte de los fondos a las mismas. Además, se los reconocerá con capacitación docente y difusión periodística y publicitaria.

Ganas y creatividad

La pandemia hizo que, de un día para el otro, los métodos de enseñanza y aprendizaje tuvieran que adaptarse a las barreras que imponen la distancia y la escasez de recursos. Optimismo y oportunidad son para Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050 y uno de los integrantes del jurado, las dos palabras que resumen el espíritu de esta nueva edición del premio. “En un contexto donde abundan las noticias negativas, estas estrategias nos inspiran con un mensaje optimista. Por otro lado, de la crisis pudieron hacer un proyecto escalable, repetible. Vamos hacia una nueva educación ‘híbrida’, donde todo esto puede tomarse como un posible camino de futuro”, reflexiona Álvarez Trongé.

El jurado estuvo integrado además por Inés Aguerrondo, exsubsecretaria de Programación del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y actualmente consultora de organismos internacionales; María Eugenia Podestá, directora en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés; Patricio Bernabé, editor de La Nación; Carlos Tramutola, fundador de la organización social Cimientos; Agustín Porres, director regional para latinoamérica de Fundación Varkey y Héctor Pérez, médico y Presidente de Fundación OSDE.

En total, se recibieron 163 postulaciones de todas las regiones del país. La diversidad de escuelas abarcó instituciones públicas y privadas de los tres niveles, del ámbito rural y urbano. Además del proyecto “El jardín en la TV”, resultaron ganadores “Talleristas a domicilio” (Instituto Especial N° 7215 de atención Domiciliaria y Hospitalaria de la ciudad de Salta) y “Red vuelta” (Escuela de Enseñanza Media para Adultos Particular N° 3190, de la ciudad de Santa Fe). Mientras que las menciones especiales fueron para “Noti micro de noticias” (Escuela Capitán Gabriel del Valle de La Francia, Córdoba), “La técnica acompaña la salud” (Escuela Técnica Nº 1 Juan XXIII de Marcos Paz, Buenos Aires) y “La escuela en casa” (Instituto Movimiento Rural Cristiano Nº 0203 de Dos de Mayo, Misiones).

Entre los criterios de selección estuvieron: la innovación en el diseño de estrategias de enseñanza; el compromiso del equipo docente; la participación de la comunidad y los resultados. “Muchas veces cuando pensamos en tareas esenciales nos enfocamos sobre todo en las fuerzas de seguridad y los médicos, pero los docentes están a la par. Lo diversidad en los proyectos muestra que hay una gran innovación sobre todo donde muchas de las condiciones de trabajo son paupérrimas”, opina Pérez.

Para De la Fuente, “la satisfacción de haberle puesto el alma al proyecto ‘El jardín en la TV’, es enorme”. Además, describe como, de pronto, las docentes se tuvieron que convertir en “actrices y bailarinas” para transmitir todos su contenidos por medio de la pantalla y a través de juegos. “La pandemia aisló a nuestros estudiantes y llegar a ellos a través de una pantalla de televisión fue fabuloso”, cuenta la maestra. Y concluye: “Sentir que pudimos llegar a cada corazón y que cuando nos cruzan en la calle no digan: ‘Seño, te vi en la televisión’, es muy gratificante. Ojalá que este proyecto lo puedan hacer toda las maestras jardineras del país”.

Los proyectos ganadores

“El jardín en la TV” . Institución: Escuela San Isidro Labrador Nº 4289. Localidad: Tartagal, Salta. Nivel donde se desarrolla la estrategia: inicial. Contacto: Facebook

“Un gran porcentaje de las familias son de escasos recursos, con jefes de hogar desocupados y en algunos casos los chicos están bajo el cuidado de abuelas ya que las adicciones a sustancias como la pasta base llegó a los jóvenes padres”, cuenta De la Fuente. Cada uno de los programas de televisión cuentan con ocho segmentos de siete minutos y se desarrollan actividades vinculadas con el juego al aire libre, la iniciación literaria, musical, artística y la robótica. El rol que cumplen las familias es fundamental, ya que son el nexo a través del cual las docentes obtienen las respuestas a las actividades. Además, participan a través de pequeñas dramatizaciones, poesías o narraciones. Gracias a esta iniciativa se logró sostener la continuidad de los 157 estudiantes de nivel inicial.

“Talleristas a domicilio”. Institución: Instituto Especial N° 7215 atención Domiciliaria y Hospitalaria Nivel Secundario. Localidad: ciudad de Salta, Salta. Nivel donde se desarrolla la estrategia: secundario. Contacto: Facebook

Los estudiantes son jóvenes que no pueden asistir a su colegio de origen por encontrarse en situación de enfermedad y contar con una certificación médica que indica reposos domiciliario u hospitalario por más de 20 días. La mayoría de ellos son de las zonas periféricas de la capital salteña y del interior de la provincia. La iniciativa se basa en el aprendizaje basando en proyectos. Una de las propuestas fue la confección mediante impresoras 3D de máscaras de protección facial, proyecto que incluyó a docentes, alumnos de la institución y personal de salud. Se entregaron 500 al Hospital San Bernardo. Fabio Cruz Antunez, director de la escuela, cuenta: “Nuestro trabajo es muy de corazón a corazón. Lo que nosotros aprendimos en este tiempo fue a trabajar de forma articulada. Conseguimos dos impresoras 3D de las escuelas técnicas para hacer máscaras y aunamos esfuerzos. Estamos orgullosos de lo que logramos”.

“Red Vuelta” . Institución: Escuela de Enseñanza Media Para Adultos Particular N°3.190 “Bachillerato Popular La Vuelta del Paraguayo”. Localidad: ciudad de Santa Fe, Santa Fe. Nivel donde se implementa la estrategia: educación nocturna de jóvenes y adultos. Contacto: www.proyectorevuelta.com/bachillerato-popular

La escuela está el barrio popular costero La Vuelta del Paraguayo, en la ciudad de Santa Fe. El mismo se desarrolla a lo largo de un camino de tierra, el único acceso terrestre y la principal vía de comunicación. Los docentes cuentan que la vulnerabilidad socioeconómica se asienta y refuerza con las condiciones del territorio, donde los servicios básicos no se encuentran cubiertos. Además, por su ubicación en zona de islas, el barrio convive con las crecidas periódicas del Río Paraná que, producto de la falta de infraestructura adecuada, se transforman en inundaciones y en la consiguiente necesidad de los vecinos de abandonar temporalmente sus viviendas. La escuela fue creada por los vecinos y vecinas del barrio y la Asociación Civil Caracol. Ante la falta de Internet en el barrio, surgió el proyecto RedVuelta, una red comunitaria para el acceso a wifi. La misma fue cocreada entre estudiantes y docentes de la escuela y un grupo de colaboradores externos y tiene una gestión vecinal que se fue ampliando a lo largo de los meses.

Las menciones especiales

La escuela en casa. Institución: Instituto Movimiento Rural Cristiano Nº 0203. Localidad: Dos de Mayo, Misiones. Nivel donde se desarrolla la estrategia: primario. Contacto: Facebook

La mayoría de los padres de los estudiantes se desempeñan en las labores de la chacra: plantan tabaco, yerba, productos para el consumo familiar y crían animales. El acceso a internet en la zona es nulo y la señal de teléfono es escasa. Para asegurar la continuidad pedagógica, las docentes charlaron con los padres y estos les manifestaron que tenían reproductores de DVD y que podían descargar videos con poco peso cuando se trasladaran a zonas con Internet. Fue así que se decidió preparar clases audiovisuales interdisciplinarias para acompañar los cuadernillos escritos, confeccionados por los docentes bimestralmente. Dentro de las grabaciones se ofrecen además otras actividades propuestas por los profesores de áreas especiales y de la psicopedagoga. “La mayoría de los padres no cuentan con estudios secundarios y disponer de ese material audiovisual para complementar el escrito fue muy importante”, cuenta Marisa Karatputney, maestra de grado. Y agrega: “Las familias viven súper alejadas, a veces llueve dos o tres días o una semana y los niños no vienen. Por lo cual más allá de la pandemia nuestra idea es continuar haciendo estos materiales y videos para que no se atrasen”.

“Noti micro de noticias”. Institución: Escuela Capitán Gabriel del Valle. Localidad: La Francia, Córdoba. Nivel donde se desarrolla la estrategia: inicial, primario y secundario. Contacto: Facebook

Por la falta de conectividad en los hogares de sus estudiantes, que viven en situación de gran vulnerabilidad social, los docentes buscaron otros medios comunicación: la radio (FM del sol) y la televisión (Canal 4 de la localidad). De esa forma y mediante la iniciativa “Noti Micros de Noticias” se logró llegar no solo a los estudiantes sino a toda la comunidad. Los docentes proponen un tema, lo desarrollan junto a las chicas y los chicos y luego en un micro noticiero los estudiantes dan a conocer los aprendizajes logrados. A su vez invitan a la comunidad a realizar distintas actividades. “Todo eso que pensamos que iba a ser una brecha digital nos dio un resultado maravilloso que nos invita a seguir trabajando con más ganas. Esta propuestas es la que atrae a nuestros estudiantes a estar conectados todos los días más allá de vivir en una zona rural y con problemas de Internet”, cuenta María Gabriela Müller, directora de la escuela.

La técnica acompaña la salud. Institución: Escuela Técnica Nº 1 Juan XXIII. Localidad: Marcos Paz, Buenos Aires. Nivel donde se desarrolla la estrategia: secundario. Contacto: Facebook

Muchos estudiantes pertenecen a familias de escasos recursos socioeconómicos y sin acceso a Internet. Mediante el proyecto, se buscó realizar distintas iniciativas que los mantuvieran motivados y comprometidos con su comunidad. Hasta el momento se realizaron: confección de máscaras faciales de protección, sanitizante germicida con luz UV, reciclador de oxígeno, termómetro sin contacto, mesas de luz para camas de hospital y soportes de hierro para el suero. Las chicas y los chicos investigan desde sus casas qué componentes se precisan para realizar cada proyecto y diseñan con dibujos y circuitos. Estas investigaciones son enviadas a los profesores quienes van corrigiendo y devolviendo de manera tal que se logra un dialogo fluido.

