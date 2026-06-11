Es oficial: la nueva ley de Florida que cambia los requisitos para maestros desde el 1° de julio

La educación en Florida incorporará nuevas disposiciones a partir del 1° de julio tras la aprobación de la HB 561, una normativa que actualiza los procedimientos vinculados con la preparación, certificación y reincorporación de docentes. La medida también establece requisitos para la recuperación de credenciales expiradas y la ampliación de oportunidades de formación profesional para quienes buscan ejercer la docencia.

Certificación temporal para docentes con credenciales vencidas

Uno de los cambios más relevantes permite que personas que anteriormente contaron con una certificación profesional y la dejaron vencer puedan acceder a un certificado temporal emitido por el Departamento de Educación de Florida.

Según se detalla en el texto legislativo, para obtener esta autorización, los solicitantes deberán cumplir con los requisitos legales de elegibilidad, superar las verificaciones correspondientes y demostrar dominio en la materia que pretenden enseñar.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley House Bill 561 el 22 de mayo Instagram/flgovrondesantis

La nueva disposición busca ampliar las alternativas para que profesionales con experiencia previa puedan reincorporarse al sistema educativo mientras completan los pasos necesarios para recuperar una certificación profesional permanente.

Cuáles son las nuevas condiciones para recuperar la certificación profesional en Florida

A partir del 1° de julio entrarán en vigor las nuevas condiciones:

El docente deberá presentar una solicitud formal y cumplir con los requisitos básicos de elegibilidad y verificación de antecedentes establecidos en la sección 1012.56(2)(a)-(f) de los Estatutos de Florida.

establecidos en la sección 1012.56(2)(a)-(f) de los Estatutos de Florida. Se deberá documentar formación durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud de reinstalación. Esto se puede lograr mediante la obtención de seis créditos universitarios o al completar 120 puntos de servicio , o una combinación de ambos.

a la solicitud de reinstalación. Esto se puede lograr mediante la obtención de , o una combinación de ambos. Dentro de los mismos cinco años previos a la reinstalación, el educador debe obtener una puntuación aprobatoria en el examen del área temática desarrollado por Florida para cada materia que figurará en el certificado.

desarrollado por Florida para cada materia que figurará en el certificado. No se pueden utilizar exámenes, créditos universitarios o puntos de servicio que hayan sido utilizados previamente para la emisión original del certificado que ahora se busca reinstalar.

La legislación facilita el camino para que aspirantes a maestros inicien su formación académica Imagen creada con IA

La normativa establece que el Florida Center for Teaching Excellence deberá permitir que los maestros utilicen su sistema de aprendizaje profesional para obtener los créditos necesarios sin costo alguno. El centro se encargará de enviar los puntos de servicio obtenidos directamente al Departamento de Educación en nombre del educador.

La entidad también deberá proporcionar información sobre programas de desarrollo profesional disponibles en distintos distritos escolares, incluidos aquellos que admiten la participación de personas que no forman parte de su plantilla laboral.

Restablecimiento de avales y especialidades en Florida

Otro de los aspectos contemplados en la legislación se refiere a las áreas de certificación y avales profesionales que poseían los docentes antes de la expiración de sus credenciales.

que poseían los docentes antes de la expiración de sus credenciales. Según las nuevas reglas, cuando un certificado profesional sea reinstalado, también deberán recuperarse las coberturas de materias y acreditaciones adicionales registradas al momento de su vencimiento .

. Esta disposición busca evitar que los educadores deban iniciar nuevamente procesos de validación para especialidades que ya habían sido reconocidas con anterioridad.

La nueva ley de Florida permite que individuos con credenciales profesionales vencidas obtengan certificados temporales Unsplash

Cambios en la formación y preparación de docentes

La legislación introduce ajustes en los programas de preparación docente al permitir que los candidatos comiencen cursos introductorios mientras completan el proceso para obtener la declaración de elegibilidad correspondiente a su área de enseñanza.

Asimismo, el Florida Center for Teaching Excellence trabajará junto al David C. Anchin Center en el diseño de iniciativas formativas orientadas a la lectura basada en evidencia, el pensamiento crítico, la gestión del aula y otras prácticas pedagógicas.